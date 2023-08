L'anno scorso la 29esima edizione aveva attirato a Zurigo centinaia di migliaia di persone. Keystone

La 30esima edizione della Street Parate – con il motto «I Wish» – prenderà il via oggi alle 13.00 a Zurigo. La manifestazione – che inonderà il lungolago zurighese di musica elettronica a pieno volume delle «love mobile» – sarà all'insegna della sostenibilità.

«Vogliamo un corteo pulito e nessun mare di flyers per terra», ha dichiarato Joel Meier, presidente dell'associazione Street Parade, alla presentazione dell'evento. Oltre a vietare i volantini, il comitato ha deciso di imporre un deposito di due franchi sulle bevande per garantire la restituzione di bicchieri e altri contenitori.

Come negli anni precedenti, tutti i rifiuti saranno selezionati e riciclati. Le squadre di raccolta del vetro saranno sempre presenti sul posto. Tuttavia, gli organizzatori desiderano sottolineare che è preferibile non portare bottiglie di vetro all'evento.

I primi battiti della Street Parade si sentiranno a partire dalle 13:00, poi un'ora dopo le 29 Love Mobiles inizieranno il loro percorso di due chilometri lungo il lago di Zurigo. I palchi e gli stand della Street Parade saranno alimentati da energia elettrica ecologica.

Nonostante le temperature estive previste, gli organizzatori consigliano di non indossare sandali, poiché il rischio di lesioni è considerato troppo elevato. La polizia avverte delle imminenti restrizioni del traffico per gli automobilisti, ai quali si consiglia di optare per i trasporti pubblici.

ats