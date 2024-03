Un tram Flexity della linea 4 a Zurigo (foto d'archivio) Keystone

Un ciclista 27enne è morto questa mattina in un ospedale di Zurigo in seguito alle gravi ferite riportate in una collisione con un tram avvenuta ieri sera nella città sulla Limmat. Lo ha comunicato oggi la polizia comunale di Zurigo.

Il giovane si era scontrato con un tram Flexity della linea 4 nel Kreis 5 di Zurigo ed era stato scaraventato a terra. Le sue condizioni erano subito apparse gravi.

Circa tre quarti d'ora prima, sempre a Zurigo, un pedone era finito sotto un tram della linea 7 che circolava da Central verso Bahnhofplatz ed era morto sul posto.

ev, ats