Venerdì sera a Zurigo, nel giro di un'ora, sono avvenuti due gravi incidenti che hanno visto coinvolti dei tram, cosa che ha lasciato sconvolti i passanti. In almeno uno dei casi, l'imprudenza potrebbe essere la causa della morte di una delle vittime.

Una delle vittime avrebbe scavalcato l'aggancio del tram ed è stato trascinato fino alla stazione centrale.

La Polizia municipale è alla ricerca di testimoni dei due incidenti.

È stata una settimana nera per l'azienda di trasporti pubblici di Zurigo: già negli scorsi giorni c'erano già stati degli scontri con i tram, che avevano causato un morto e un ferito. Mostra di più

Una testimone oculare è chiaramente turbata. Ieri sera, venerdì, voleva fare un po' di shopping veloce in Bahnhofsstrasse a Zurigo, ma il momento di svago si è trasformato in uno di shock. Ha infatti assistito a un'operazione di soccorso su larga scala da parte dei servizi di emergenza della Città.

La donna riferisce che i pompieri hanno dovuto sollevare il tram a 7 posti dalle rotaie. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e il medico d'urgenza.

Dato che era stata montata una tenda bianca, alla donna è parso subito chiaro cosa fosse successo: «Qualcuno è finito sotto il tram», ha detto ancora sconvolta.

La vittima dell'incidente ha scavalcato il gancio del tram?

Purtroppo quanto pensato si è rivelato corretto. «Secondo quanto sappiamo finora, poco prima delle 18.30 un tram 2000 della linea 7 stava viaggiando da Central verso Bahnhofplatz quando, per ragioni ancora inspiegabili, un pedone è caduto sotto il mezzo in movimento», ha riferito la polizia.

La vittima dell'incidente è poi deceduta. Secondo quanto riferito, era finita sotto il tram all'altezza di Central ed è poi stata trascinata per 100-200 metri prima che i passanti fermassero il conducente del 7 posti, che a quanto pare non si era accorto di nulla.

L'imprudenza potrebbe aver causato l'incidente mortale: «L'uomo aveva precedentemente scavalcato il giunto tra i tram», ha detto un testimone oculare al «Blick».

Secondo incidente in un'ora e settimana nera per le ZVV

La polizia ha dovuto inviare una squadra di assistenza per prendersi cura di coloro che hanno assistito a quanto successo. Non è ancora stato possibile stabilire chi sia la vittima.

Gli specialisti del Dipartimento di investigazione sugli incidenti della Polizia municipale di Zurigo e dell'Istituto forense della Città stanno indagando su questo caso, ma non solo.

Cercasi testimoni Le autorità sono alla ricerca di testimoni che possano fornire ulteriori informazioni sulle modalità dell'incidente: Per informazioni rivolgersi alla polizia municipale di Zurigo al numero 0 444 117 117.

Si tratta infatti della seconda collisione grave nel giro di un'ora: circa tre quarti d'ora prima, infatti, un altro tram, della linea 4, stava viaggiando verso il centro città sulla Aargauerstrasse quando, intorno alle 17.45, c'è stato un tamponamento con un ciclista di 27 anni all'Engros-Markt, secondo quanto riferito dalla polizia municipale.

Il giovane è stato scaraventato a terra ed è poi stato immediatamente ricoverato in ospedale con ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita. Il giovane è poi deceduto sabato mattina.

Ma c'è da dire che questi sono stati solo gli ultimi due incidenti gravi di una settimana già nera per l'azienda di trasporti pubblici di Zurigo (la Zürcher Verkehrsverbund - ZVV). Il 5 marzo, infatti, una donna è morta in ospedale dopo che il giorno precedente era stata investita da un tram a Oerlikon. Mentre il 6 marzo una persona è rimasta ferita in uno scontro tra tram a Stadelhofen.