A Zurigo troppo vento, il Böögg non viene bruciato

A Zurigo sulla piazza della Sechseläuten la testa del Böögg, il pupazzo riempito di petardi che simboleggia l'inverno, non brucerà. Per motivi di sicurezza, per la prima volta nella storia, non è stato possibile accendere la catasta di legna a causa del vento.

L'accensione del falò era prevista alle 18.00, tuttavia le raffiche di vento erano troppo forti e c'era il rischio che volassero scintille, indicano diverse testate svizzerotedesche.

Secondo l'usanza, più velocemente esplode la testa imbottita di petardi del Böögg, più l'estate dovrebbe essere bella e calda.

Nel pomeriggio si è tenuto il tradizionale corteo lungo le strade della città vecchia, con 3500 membri delle varie corporazioni, 350 cavallerizzi, 50 carrozze trainate da cavalli e 30 bande musicali.

