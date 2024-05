Mercoledì i missili russi sono tornati ad abbattersi su centrali elettriche di sei regioni dell'Ucraina provocando interruzioni alla fornitura di energia in tutto il Paese. Mentre nella Unione europea (Ue) è stato raggiunto un «accordo di principio» sull'uso degli extraprofitti dei beni russi congelati per gli aiuti militari a Kiev.

Un segnale di unità seguito alle divisioni emerse ieri, quando alcuni Stati membri, compresa la Francia, avevano inviato i loro ambasciatori a Mosca alla cerimonia di insediamento di Vladimir Putin per il suo quinto mandato da presidente nonostante gli inviti di Bruxelles a disertare l'evento.

«Non c'è una posizione comune sul non riconoscere Putin come presidente legittimo della Russia», ha ammesso un portavoce della Commissione europea.

Si parla di quasi 3 miliardi

Ma i rappresentanti permanenti dei 27 hanno appunto trovato l'intesa sul tema spinoso dell'utilizzo a favore dell'Ucraina degli interessi maturati sui 210 miliardi di euro (circa 205 miliardi di franchi) di fondi russi congelati nell'Unione.

Il testo, secondo fonti europee, necessita ancora di qualche limatura. Ma in linea di principio è previsto che i 2,5/3 miliardi di profitti annuali siano destinati al 90% al Fondo europeo per la pace per l'acquisto di armi. Il restante 10% dovrebbe invece essere trasferito allo Strumento di assistenza finanziaria appena istituito per Kiev.

«La Russia pagherà direttamente per i suoi crimini», ha esultato il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, annunciando che il primo miliardo di euro dovrebbe essere trasferito entro l'estate.

Alta tensione tra Londra e Mosca

Continua intanto a crescere la tensione tra Mosca e Londra. La Gran Bretagna ha annunciato la decisione di espellere l'addetto militare presso l'ambasciata russa, accusato di essere «un ufficiale dell'intelligence non dichiarato» delle forze armate.

Il ministro dell'Interno, James Cleverly, ha anche reso noto che il governo britannico revocherà lo status diplomatico di alcune proprietà distaccate che fanno capo all'ambasciata, in particolare una residenza di campagna nella contea del Sussex (sud dell'Inghilterra) che secondo Londra sarebbe stata utilizzata per attività «di spionaggio».

Mosca darà «una risposta adeguata» a queste decisioni, ha avvertito la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

Anche l'Ucraina recluta detenuti

Sul terreno in Ucraina continua l'avanzata russa. Il ministero della Difesa ha detto che le forze di Mosca hanno conquistato altri due villaggi: Novokalinovo nella regione di Donetsk e Kislovka in quella di Kharkiv.

A corto di soldati, Kiev ricorre anche all'arruolamento di detenuti, come fatto finora dalla Russia. Secondo quanto riferito da alcuni deputati, il Parlamento ucraino ha approvato un disegno di legge in questo senso, escludendo alcune categorie, come i condannati per omicidio, stupro, pedofilia e funzionari corrotti.

«Massiccio attacco missilistico» della Russia

Le forze navali e aeree russe sono tornate nel frattempo a colpire infrastrutture energetiche nelle regioni di Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia e Leopoli.

In quest'ultima oblast, ha detto il capo dell'amministrazione militare locale, è stato impiegato anche un missile ipersonico Kinzhal sganciato da un Mig-31K.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di un «massiccio attacco missilistico del Putin nazista nel Giorno della Memoria e vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale», che in Ucraina viene celebrato l'8 marzo, un giorno prima che in Russia.

Il ministero della Difesa russo ha invece spiegato i bombardamenti della notte definendoli una «risposta» ad attacchi ucraini contro impianti energetici russi, affermando che missili e droni hanno colpito anche «imprese militari e industriali ucraine».

Le autorità locali ucraine hanno detto che in un altro bombardamento russo su Kharkiv, nel nord-est, è stata colpita l'area sportiva di un istituto scolastico, dove sono rimaste ferite cinque persone, di cui tre minorenni.

Mosca risponde alle accuse del piano per uccidere Zelensky

Il Cremlino ha intanto risposto alle accuse provenienti dai servizi segreti ucraini secondo le quali la Russia avrebbe cercato di organizzare un attentato alla vita di Zelensky.

Le informazioni provenienti dall'intelligence ucraina «in generale difficilmente possono essere percepite come vere», ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Ma Kiev ha insistito, facendo sapere – per bocca del portavoce dell'Sbu, Artem Dekhtyarenko – che almeno uno degli assassini assoldati dal network di spie che voleva uccidere Zelensky «avrebbe ricevuto un compenso di 80mila dollari per colpire», secondo quanto emergerebbe da un audio intercettato tra i cospiratori.

In un video che immortala anche un presunto 007 russo, sembra che l'offerta sia riferita in particolare all'attacco con missili e droni pianificato ai danni del capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov.

Uno dei due colonnelli dell'Sbu arrestati avrebbe confessato di aver ricevuto migliaia di dollari in contanti e tramite conti paralleli nel corso di due anni.

