L'Algeria si schiera con la Palestina. (immagine d'archivio) Keystone

I principali quotidiani algerini hanno pubblicato oggi una prima pagina unificata, criticando quella che hanno definito una presunta «parzialità dei media occidentali a favore della versione israeliana» sulla guerra a Gaza.

Più di 30 giornali pubblici e privati, in arabo e francese, hanno pubblicato lo stesso titolo: «Gaza... i media assassinano la verità».

Un comunicato degli editori algerini che i quotidiani hanno pubblicato nei loro articoli afferma: «Condanniamo il declino professionale e morale di molti media occidentali nella loro copertura distorta della guerra a Gaza e il loro attaccamento allo stereotipo distorto della verità».

Gli editori algerini hanno sottolineato che «alcuni dei media occidentali si sono posizionati come una parte non neutrale, ma hanno invece scelto di schierarsi con l'entità sionista e sono diventati una parte di questa guerra e un attore principale in essa».

Questa iniziativa è coincisa con la celebrazione da parte della stampa algerina della propria festa nazionale, che cade il 22 ottobre di ogni anno.

SDA