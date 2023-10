Un soldato ucraino nella sua postazione ad Avdiivka, nella regione di Donetsk, Ucraina, venerdì 18 agosto 2023. KEYSTONE

Nonostante le pesanti perdite, Mosca non interrompe la battaglia per Avdiivka. Sembra che i morti siano stati messi in conto. Ora il Cremlino recluta persino i prigionieri come truppe d'assalto: si risvegliano i ricordi della sanguinosa presa di Bachmut.

Hai fretta? blue News riassume per te A nord di Avdiivka, le truppe russe sono riuscite ad avanzare e hanno issato una bandiera sulla collina di Terrikon.

Nonostante le immense perdite, Mosca continua a spingere uomini e materiale per circondare la città e costringere i difensori a ritirarsi.

Come a Bachmut, i detenuti devono essere inviati nella mischia come truppe d'assalto.

Ora i prigionieri sono reclutati dal Ministero della Difesa e non dal gruppo Wagner.

Kiev sfolla i bambini da alcune zone di Kharkiv, Donetsk e Kherson.

L'esercito russo aumenta la pressione sul fronte nord. Mostra di più

La battaglia per Avdiivka continua e sembra che Vladimir Putin stia ripetendo le tattiche che hanno portato al successo a Bachmut: ondata dopo ondata, uomini e materiali vengono messi in gioco e mandati allo sbaraglio nonostante ogni resistenza. In questo modo, l'esercito è riuscito a conquistare Terrikon, almeno per il momento.

aaand it's gone 🥹 🇷🇺Russian flag in top of Terrikon gets hit by FPV drone. No presence of Russian soldiers around🤔 pic.twitter.com/LUEFtcVsEb — Military Lab (@MilitaryLabb) October 24, 2023

Terrikon è una collina alta circa 25 metri a sud-ovest di Krasnohorivka, la cui cattura dovrebbe facilitare la chiusura della tenaglia intorno ad Avdiyka. Sempre che si riesca a tenerla: Terrikon non offre alcuna copertura. Quando i russi innalzano la loro bandiera sulla collina, un drone ucraino ne assicura prontamente la caduta (vedi il post qui sopra).

Le truppe di Putin avanzano vicino ad Avdiivka

Le forze di Mosca sono avanzate fino alla linea ferroviaria e hanno tagliato la linea di rifornimento per Avdiivka. Le forze di Kiev stanno rispondendo con attacchi di artiglieria e di droni.

Da Krasnohorivka, l'esercito russo avanza verso ovest fino alla linea ferroviaria. Terrkon si trova all'estremità meridionale del territorio occupato. @Majakovsk73

Awdijwka è in prima linea dal 2014 e, come Bachmut, è pesantemente fortificata. Pertanto, i difensori saranno costretti a ritirarsi con una manovra a tenaglia. Come a Bachmut, l'offensiva è sostenuta dall'artiglieria e dall'aviazione, che utilizza sempre più spesso bombe a caduta.

Il tentativo di accerchiamento di Avdiivka riporta alla memoria la battaglia di Bachmut. Carta: @Majakovsk73

Anche le pesanti perdite dovute ai continui assalti riportano alla mente i ricordi: un'analisi delle immagini satellitari mostrerebbe che i russi hanno perso oltre 109 veicoli tra il 10 e il 20 ottobre, ovvero circa una brigata.

La cifra reale è probabilmente ancora più alta. Il fatto che il Cremlino stia comunque attaccando in modo così sfacciato suggerisce che l'offensiva è stata pianificata da tempo.

Lo stesso schema di Bachmut

Si accettano le perdite: anche lo schema dei detenuti si ripete. Ma questa volta non sono reclutati dal gruppo Wagner, bensì dal Ministero della Difesa, riporta la BBC: le loro unità sono chiamate Schtorm-Z, dove Z sta per zek, cioè prigioniero. Anche i soldati indisciplinati finiscono in questa truppa, che deve combattere in prima linea.

Russian Defence Minister Shoygu said that the Russian army obtained systems that allowed it to take down 24 Ukrainian military aircraft in 5 days.



They claim to have shot down the following:

October 19:

• 2 aircraft

• 2 helicopters

20 October:

• 10 Mig-29, 2 Su-25

• 2 Mi-8… pic.twitter.com/1yvdBefYtJ — Dmitri (@wartranslated) October 25, 2023

In termini di rifornimenti e cure mediche, Schtorm-Z è in fondo alla lista, secondo l'intelligence britannica. Ma chi sopravvive alla zona della morte per sei mesi è libero.

Vengono fornite anche le cifre relative alla retribuzione: secondo fonti della BBC, il salario mensile è di poco meno di 2.000 franchi, un infortunio viene risarcito con poco meno di 29.000 franchi e, in caso di morte, i sopravvissuti ricevono 48.000 franchi.

La gravità della battaglia per Avdiivka si riflette anche nel fatto che Kiev sta sfollando 200 bambini dalla regione di Donetsk, secondo la BBC. Dal nord-est dell'oblast' di Kharkiv, 275 minori di 18 anni devono essere reinsediati.

La Russia esercita pressioni nel nord

Il Cremlino sta aumentando la pressione anche nella sezione più settentrionale del fronte. L'obiettivo è Kupyansk: da nord, le truppe russe stanno attaccando il villaggio di Synkivka, che si trova a circa dieci chilometri dalla città chiave.

Da est, le unità di Mosca stanno attaccando il villaggio di Ivanivka. Per proteggere il fronte, Kiev ha spostato nella regione l'unità di fanteria Kraken, che fa capo ai servizi segreti militari ucraini.

Nel nord del fronte, l'esercito russo sta aumentando la pressione su Kupyansk (nella foto in basso a sinistra). YouTube/Military Lab

E che dire dei combattimenti sulle rive del Dnieper? I commando ucraini riescono a tenere la terza testa di ponte che stanno costruendo a Krynky, sulla riva sinistra orientale del fiume. Sembra che abbiano raggiunto la strada di collegamento E58, alias T2206, ma non si prevedono ulteriori avanzamenti.

Situazione sul Dnieper: secondo la BBC, 800 bambini sono attualmente evacuati dall'oblast' di Kherson (frecce verdi). Carte: @ChuckPfarrer

Le truppe di Volodymyr Zelenksy hanno il problema di dover combattere dal livello del fiume in su. Finora non è stato ancora possibile portare l'equipaggiamento pesante attraverso il corso d'acqua. Inoltre, se le unità avanzano troppo, l'artiglieria sulla riva destra occidentale del Dnieper non può più coprirle, senza dimenticare che l'approvvigionamento dei rifornimenti è complicato.