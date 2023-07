Il presidente intende onorare la memoria del 14enne assassinato nel 1955. Keystone

Joe Biden intende dare il via libera alla creazione di un monumento alla memoria di Emmett Till, il teenager afroamericano di Chicago linciato e ucciso nel 1955 per aver fischiato a una ragazza bianca.

Un fischio fatale visto che nel codice sociale razzista di quei tempi in Mississippi era proibito per un afroamericano rivolgersi così a una donna bianca.

L'annuncio del presidente americano è atteso martedì, nel giorno dell'anniversario della nascita di Till, divenuto simbolo della lotta per la conquista e la difesa dei diritti civili. In onore di Emmett Till è stato approvato il 'The Emmett Till Antilynching Act', la legge che rende il linciaggio un reato federale, pratica storicamente diffusa negli Stati del sud, quelli con una tradizione razzista.

SDA