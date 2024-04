Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ironizzato su Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, ma ciò non basta a cancellare le sue difficoltà con gli elettori. Un sondaggio di Cnn ha infatti confermato il vantaggio di Trump in un ipotetico faccia a faccia (49% contro il 43%).

Il presidente in carica Joe Biden deve vedersela con un agguerrito Donald Trump che gode al momento dei favori degli elettori in vista delle presidenziali. sda

SDA

La rilevazione indica che il 61% degli americani ritiene che la presidenza Biden sia stata finora un fallimento, mentre solo un 39% la promuove.

Per il 55% invece la presidenza Trump è stata un successo.

A pesare sul presidente è un'economia che gli elettori continuano a percepire come lenta nonostante cresca alla velocità maggiore di tutte le altre dei paesi avanzati, e un'inflazione che, seppur in calo, non molla la presa.

Ma anche una politica estera in Medio Oriente respinta dai giovani democratici e dalla comunità araba e musulmana che nel 2016 ha contribuito a regalargli la Casa Bianca.

Delle tensioni a Gaza Biden non ha fatto neanche un accenno durante la cena dei corrispondenti che si è tenuta all'hotel Hilton di Washington, fuori dal quale decine di manifestanti protestavano.

«Putin dovrebbe liberare Evan Gershkovich il prima possibile»

Nei panni di attore-in-capo, il presidente ha scherzato sul suo rivale. «Siamo in piena campagna elettorale. L'età è un problema: sono un adulto che corre contro un bambino di sei anni», ha detto riferendosi a Trump, chiamato con ironia 'Sleepy Don' per esseri appisolato in tribunale durante le udienze per il suo processo per il pagamento alla pornostar.

Il presidente è poi passato a un tono più serio. Ha assicurato che continuerà a battersi per i giornalisti americani detenuti all'estero: «Putin dovrebbe liberare Evan Gershkovich il prima possibile», ha tuonato davanti ai genitori del reporter del Wall Street Journal presenti in sala.

I giornalisti: «Anche voi avete un ruolo»

Ai media presenti ha detto: «C'è qualcuno che vi dice che siete nemici del popolo. Ma questo è sbagliato e pericoloso. Rischiate la vita per il vostro lavoro». Pur non chiedendo ai media di schierarsi o di prendere una posizione, Biden li ha esortati a «rendersi conto della gravità del momento.»

«Ognuno di noi ha un ruolo da giocare nell'assicurarsi che la democrazia duri. Io ho un ruolo, ma con tutto il rispetto lo avete anche voi. Nell'era della disinformazione, un'informazione credibile in cui la gente può credere è più importante che mai».

SDA