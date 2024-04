Ecco come i media si ridicolizzano con la copertura del processo a Trump

Attenzione, allarme cliché: Jon Stewart (a destra) è infastidito dalla copertura del «processo del secolo». Youtube/The Daily Show

Al «Daily Show», Jon Stewart mostra come i media americani stiano esagerando nella copertura del processo di Donald Trump per l'uso di denaro sporco, danneggiando sé stessi.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il 22 aprile è iniziato il processo di New York contro Donald Trump per l'uso di denaro sporco, con le arringhe dell'accusa e della difesa.

Al Daily Show, Jon Stewart analizza la copertura mediatica dell'evento.

La televisione, in particolare, racconta ogni dettaglio: dal viaggio in tribunale all'interpretazione dei gesti, fino all'intervista con un disegnatore di schizzi in aula.

La critica di Stewart: «Quando il banale è altamente stilizzato, si perdono informazioni importanti e fatti rilevanti». Mostra di più

«È un grande giorno per Donald Trump», dice Jon Stewart. «Enorme. La sua campagna presidenziale è stata interrotta oggi dal processo sull'altra volta che voleva diventare presidente».

L'argomento del «Daily Show» è spiegato nella clip dal minuto 1:10.

«I procuratori sostengono che il presunto piano di Trump per mettere a tacere un'attrice porno sia un'interferenza elettorale», afferma il conduttore della CNN Anderson Cooper. Fox News controbatte: «L'avvocato difensore di Trump, Todd Blanche, ha invece affermato che l'ex presidente non ha violato la legge».

Il processo non metterà alla prova solo il sistema legale americano, ma anche i media, secondo Stewart.

Di recente hanno fatto autocritica. Come si può vedere nella clip dal minuto 1:53, si lamentano di aver pubblicizzato troppo Trump nel 2016, di avergli concesso «ore su ore di libertà di parola», di essersi lasciati distrarre e di aver speculato e parlato «troppo».

Tuttavia, l'osservazione di fondo è che gli ultimi anni «ci hanno pure insegnato molto».

Dai «dettagli più banali» a uno «spettacolo totalizzante»

«Così coraggioso. Ben fatto», sentenzia Stewart. Ora vedremo se l'autocritica ha dato i suoi frutti. «Oppure impareremo che le curve di apprendimento sono per gli smidollati».

Cosa segue? Naturalmente, la clip successiva, dal minuto 2:41 in poi, con i giornalisti che danno completamente di matto.

I media hanno imparato dagli errori precedenti? Il volto di Stewart fornisce la risposta. Youtube/The Daily Show

«Ci siamo», dice. «Andiamo, sta succedendo: si sta facendo la storia». Poi aggiunge: «Potrebbe essere il processo del secolo». Questa frase viene usata molto spesso. Come pure: «Il cappio legale si sta stringendo».

«Forse se limitassimo la copertura al problema in questione e non cercassimo di fare uno spettacolo totalizzante sui dettagli più banali, sarebbe d'aiuto», ironizza con una punta d'amarezza Jon Stewart.

«È arrivato al crocevia della storia americana»

Ma non con i media americani: come si può vedere dal minuto 3:35, i 20 minuti di viaggio di Trump verso il tribunale diventano un evento mediatico accompagnato da elicotteri: «Ora stanno attraversando la città lungo la 57esima strada. Hanno appena attraversato Park Avenue e si stanno dirigendo verso Lexington Avenue».

Il convoglio di Trump mentre si reca in tribunale: i media seguono l'intera vicenda da terra e anche dall'alto. Youtube/The Daily Show

Il culmine: «Si arriva a questo crocevia della storia americana con sfida». Stewart fa la voce da statista: «È arrivato al crocevia della storia americana gettando un franco nel parchimetro del destino», dice il 61enne parodiando i suoi colleghi dei media. «È sceso dall'auto e ha cercato di non calpestare la pozza di urina della giurisprudenza».

«Bisogna chiedersi seriamente se si vuole andare avanti ogni giorno». «Non è O.J. [Simpson]. Non è un inseguimento. Sta facendo il pendolare!».

Giova rammentare che la fuga su una jeep bianca di O. J. Simpson, ex giocatore di football ed ex attore, recentemente scomparso, tallonato dalle auto della polizia sull’autostrada 405 di Los Angeles, è diventata una sequenza che è entrata nella storia del giornalismo moderno come uno dei primi avvenimenti seguiti spasmodicamente in diretta TV a livello nazionale negli Stati Uniti.

Tornando al processo di Trump, una cosa è chiara, aggiunge Stewart: «Il primo tentativo dei media, il primissimo tentativo del primo giorno, di controllarsi è fallito».

«È un giornalismo artistico»

Le fioriture stilistiche della TV statunitense non finiscono mai. Dal minuto 5:55, un giurato respinto viene interrogato da un giornalista della MSNBC su cosa abbia visto di Donald Trump in tribunale. «Non molto», risponde il signore anziano con un corto taglio di capelli bianchi. «Era un po' davanti a me sul lato sinistro. Oggi non sono riuscito a vederlo completamente».

«Fra... Fratello?»: Jon Stewart si riconosce nel giurato respinto. «Sto figlio di ******** veste persino come me». Youtube/The Daily Show

«E prossimamente: altre tre parti della nostra intervista con il tizio che ha quasi visto Trump in tribunale», aggiunge ironicamente Stewart. Manca solo qualcosa in colori pastello, ma la CNN riesce a deplorare anche un giornale giudiziario che è stato dipinto con quei colori. «È giornalismo artistico», dice il presentatore Jake Tapper, «ma non è fotografia».

«Donald Trump sembra accigliato»: Jake Tapper (in alto a sinistra) legge molto in questo disegno. Youtube/The Daily Show

Jon Stewart guarda stupito nella telecamera: «Allora perché ce lo mostrate? È un disegno: perché qualcuno dovrebbe analizzare un disegno? È come guardare [il dipinto] «L'ultima cena» e chiedere: «Perché pensate che Gesù sia così triste? È a causa di Giuda?»".

«Si è davvero morso il labbro»

Ma non è tutto: la CNN - a partire dal minuto 8 - parla anche con Christine Cornell, che ha realizzato i disegni. Perché in uno di essi sembra che Trump abbia gli occhi chiusi? «Mi scusi, signora», sospira la disegnatrice. «Ero seduta a 15 metri di distanza. Ho fatto molta fatica a inquadrare quegli occhi».

«Ho fatto molta fatica a vedere gli occhi»: questo disegno in aula è il fulcro di tutto. Keystone

Late Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: come dovresti «capire l'America»? Se vuoi avere una visione d'insieme senza andare allo sbaraglio, hai bisogno di un faro. Le star dei Late Night offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: sono le guide perfette, nominano spietatamente i bassifondi nel Paese e la sua gente, e servono il nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato d'animo americano.

E i media non si limitano a parlare a lungo dell'aspetto di Trump, anche se secondo Stewart è sempre in TV: pure i suoi movimenti sono descritti in dettaglio a partire dal minuto 9:19: «Si è morso il labbro durante il procedimento di oggi»: è solo una di queste banalità.

«Sentite», riassume Stewart, «a un certo punto di questo processo, accadrà qualcosa di importante e rivelatore. Ma nessuno di noi se ne accorgerà, a causa delle ore passate a speculare sul suo viso che si contorce. Se i media cercano di farci credere che il più banale degli s****** è sconvolgente, non vi crederemo quando diventerà davvero interessante».

I processi sono noiosi, lo sa bene la leggenda della notte fonda. Trump ha mostrato la reazione più naturale, assopendosi più volte in tribunale. «È stato sveglio fino alle 2 di notte e ha scritto tweet arrabbiati. Ha bisogno di dormire arrabbiato», spiega il newyorkese.

I media hanno dovuto trattenersi, anche perché ci sono ancora molti giorni di processo e altre udienze da affrontare.