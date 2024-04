Donald Trump (a sinistra) fa scatenare Seth Meyers, ancora una volta.

Lo Stato americano dell'Arizona ha fatto uscire allo scoperto una rigorosa legge sull'aborto del 1864. Donald Trump dice che non gli piace affatto, ma il fatto che si sia arrivati a questo punto è colpa sua, dice Seth Meyers.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Arizona riattiva una rigorosa legge sull'aborto del 1864.

Donald Trump dice di essere contrario, ma ha fatto in modo che l'intera faccenda andasse avanti, dice Seth Meyers.

Il «Late Night» mostra come Trump stesse già pianificando di sostituire i giudici della Corte Suprema e di ribaltare il diritto all'aborto a livello nazionale prima della sua elezione nel 2016.

Trump si sta ora comportando da moderato, sottolineando che gli Stati possono decidere da soli. Mostra di più

Quando si parla di aborto, Donald Trump ha le idee in chiaro. O almeno così sembra di primo acchito. Dal minuto 1:10, il «Late Night with Seth Meyers» mostra uno spezzone televisivo del 2016 in cui annuncia di essere «pro-vita» (pro-life) e che nominerà alla Corte Suprema anche giudici che la pensano così. Se la normativa esistente venisse annullata, sarebbero gli Stati a dover decidere se consentire o meno gli aborti.

Tre settimane dopo l'intervista, Trump vince a sorpresa le elezioni e diventa il 45° presidente degli Stati Uniti. Nel settembre 2023, il 77enne si guarda indietro: «Ho fatto qualcosa che nessuno pensava fosse possibile», dice nella clip al minuto 3:35. «Il diritto all'aborto è stato eliminato e [una nuova regolamentazione] è stata rimandata agli Stati».

In risposta, alcuni Stati hanno successivamente sancito il diritto all'aborto: California, Michigan, Ohio, Kansas e Kentucky lo hanno decretato a livello locale. Ma nessuno può dire di non sapere cosa Trump avesse in mente, dice Seth Meyers: il repubblicano ha annunciato tutto pubblicamente.

«Eppure Trump sta cercando di far credere a tutti di essere un moderato sull'aborto che si oppone a un divieto su scala nazionale», afferma il presentatore con tono arrabbiato.

Comunicazione insufficiente

Dal minuto 4:51 in poi, si può vedere una clip che Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social l'8 aprile. «Molte persone mi hanno chiesto qual è la mia posizione sui diritti dell'aborto», esordisce l'ex presidente e ripete che tutto va bene ora che saranno gli Stati a decidere.

Trump nel suo video sociale Truth dell'8 aprile, di cui potete trovare un ulteriore estratto qui sotto.

«Oh, la gente ti chiede qual è la tua posizione sull'aborto?», chiede Meyers carico. «Sai cosa significa, amico? Sei un comunicatore di m****. Sei stato presidente per quattro anni. Non hai mai tenuto la tua f****** bocca chiusa. Eppure la gente si chiede ancora quale sia la tua posizione su una delle più grandi questioni del nostro tempo».

«Nessuno è all'oscuro di tutto questo», ha detto con rabbia il conduttore del programma di tarda serata. Trump aveva annullato il diritto all'aborto a livello nazionale. 15 settimane dopo, i suoi repubblicani hanno presentato una legge per vietarlo a livello nazionale. I repubblicani della Camera dei Rappresentanti erano favorevoli, sottolinea Meyers.

Trump «non è contro l'aborto»

I fedeli di Trump stanno progettando un «Ministero della Vita» se il loro uomo vincerà le elezioni a novembre. Allo stesso tempo, queste persone non solo vogliono assicurarsi che le pillole abortive perdano la loro licenza, ma spingono anche per una legge che renda l'invio di tali pillole per posta un reato punibile.

Ora Trump fa la parte del moderato che lascia tutto agli Stati, critica Meyers. «Ma lui non lo farà», è sicuro e mostra una discussione sul canale conservatore «Fox News» dal 9 aprile dal minuto 6:14 in poi. «Non è contro l'aborto», dice il conduttore radiofonico Mark Simone a proposito di Trump. «Vuole un limite di 15 settimane. Perfettamente ragionevole».

Se si può abortire, si può andare anche un po' più lontano, dice il conduttore radiofonico conservatore Mark Simone.

La sua controparte non è d'accordo, affermando che Trump non aveva parlato di un limite il giorno prima. «Ha detto: lasciamo che siano gli Stati a decidere». «Ok», concede Simone e conclude: «Ma questo fa di lui il candidato pro-choice».

Meyers va su tutte le furie: «Trump è il candidato pro-choice? Siete fuori di testa?».

L'Arizona fa risorgere la legge sull'aborto del 1864

Il 50enne si sfoga dicendo che il discorso nasconde la verità e aggiunge ironicamente: «È così bello vedere una coppia di uomini che discutono di un argomento che fa letteralmente male alle donne perché potenzialmente potrebbe far male a un altro uomo, Donald Trump, alle urne».

Simone dice anche: «Se devi andare in un altro Stato per abortire, non è la cosa peggiore del mondo». «Perché non prendi l'autobus, *****», incalza Meyers, ricordando a tutti che uno Stato come la Louisiana è circondato da altri Stati in cui anche l'aborto è illegale.

Simone fa questo «commento idiota» parlando dell'ultimo sviluppo del dramma statunitense: una «sentenza grottesca della Corte Suprema dell'Arizona» del 9 aprile, spiega Meyers.

Ha messo in vigore una legge del 1864, quando lo Stato non esisteva ancora.

Per Trump i democratici vogliono «esecuzioni dopo la nascita»

Il testo proibisce l'aborto a meno che la vita della madre non sia a rischio, come si legge in una clip al minuto 8:44. «Questa legge risale alla Guerra Civile», dice Meyers scuotendo la testa, «quando alle donne non era permesso votare, prima che il 13° emendamento mettesse fuori legge la schiavitù, prima che l'Arizona fosse uno Stato, quando Abraham Lincoln era presidente».

E Trump? Il 10 aprile si è comportato come se non avesse voluto nulla di tutto ciò. In risposta alla domanda di un giornalista se l'Arizona avesse esagerato, ha risposto: «Sì, è così, e sarà corretto. Come sapete, si tratta di diritti dello Stato, e questo sarà corretto», contraddicendosi.

«Sarà corretto»: ma non spetta allo Stato? Trump si contraddice.

Così facendo, egli stesso ha rovesciato il diritto all'aborto, ripete il presentatore. «Non si può bloccare il bagno a una festa e poi dire: ‹Penso che siamo tutti d'accordo che qualcun altro debba risolvere la questione›».

Anche la protetta di Trump in Arizona è ambivalente sulla questione: Kari Lake dichiara di essere contraria alla sentenza nello Stato. Dal minuto 11 in poi, però, la si vede sottolineare prima della sentenza che non vede l'ora che la legge ASR 13-3603 torni in vigore. «Non intendevo questa ASR 13-3603», scherza Meyers. «Intendevo l'altra ASR 13-3603».

Un dettaglio sfugge a Meyers nella concitazione: Donald Trump non solo è ambivalente sull'aborto, ma è anche schietto nel condannare il suo avversario politico: «I democratici sono a favore dell'aborto fino al nono mese e anche dopo il nono mese. Il concetto di aborto in tarda gravidanza e persino le esecuzioni post-nascita sono inaccettabili».