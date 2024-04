Jimmy Kimmel sul processo contro Trump: «Stare seduto da solo lo farà impazzire»

Il «Jimmy Kimmel Live» prende di mira - ancora una volta - Donald Trump. Youtube/Jimmy Kimmel Live

Donald Trump si assopisce durante il processo, attacca il giudice e il procedimento, ma trovare giurati imparziali a New York sembra difficile. Jimmy Kimmel non si occupa solo di questioni legali, ma anche storiche.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Al via il processo penale per i soldi dati da Trump alla pornostar Stormy Daniels: New York non riesce a trovare una giuria imparziale.

Donald Trump fa commenti denigratori sul processo e sul giudice, nonostante l'ordine di starsene zitto.

Jimmy Kimmel ricorda che i soldi del silenzio sarebbero stati versati quando Trump tradì la moglie, che aveva partorito il loro figlio Baron solo quattro mesi prima.

Prima del processo, Trump ha parlato della battaglia di Gettysburg, che è stata «così bella in tanti modi diversi». Mostra di più

Naturalmente, Jimmy Kimmel ha dato un'occhiata a Lower Manhattan a New York, dov'è iniziato il primo giorno del processo penale contro Donald Trump. «C'è un gag order (obbligo di non parlare ndt.) contro Donald Trump», spiega il conduttore della seconda serata: «A Trump non è permesso fare dichiarazioni infiammatorie sui testimoni, sulle famiglie dei funzionari del tribunale o sul caso stesso».

Ma l'ex presidente ha calpestato le istruzioni del giudice mentre si recava in tribunale, secondo quanto detto dal presentatore del «Jimmy Kimmel Live», che si può vedere a 53 secondi dalla clip:

«Questa è una persecuzione politica», brontola Trump. «Questa è una persecuzione come mai prima d'ora. Mai vista una cosa del genere. E ancora, questo è un caso che non avrebbe mai dovuto essere intentato. È un attacco all'America. Ed è per questo che sono molto orgoglioso di essere qui. Questo è un attacco al nostro Paese».

«Vorrei che i suoi genitori potessero ancora vederlo»

«È felice di essere lì a causa dell'attacco al nostro Paese», non può fare a meno di ridere Kimmel. «È orgoglioso di essere al suo processo perché ha pagato il silenzio a una pornostar. Chi non sarebbe orgoglioso? Vorrei che i suoi genitori potessero ancora vederlo».

Donald Trump parla alla stampa dopo il primo giorno del processo e attacca il processo stesso e il giudice Youtube/Jimmy Kimmel Live

Ma il 77enne ha ragione quando dice che non è mai successo nulla di simile prima: il processo è davvero unico. «Poiché si tratta di un processo penale, Trump deve essere sempre in tribunale», spiega Kimmel: «Quattro giorni alla settimana dalle 9.30 alle 16.30. Deve stare seduto tutto il tempo per sei settimane. Già solo questo lo farà impazzire».

È come condannare un bambino di otto anni a sei settimane in chiesa, ride il 56enne. «Naturalmente sta facendo di tutto per uscirne: suo figlio Baron si diplomerà il 17 maggio. Ha chiesto alla corte di scusarlo per poterci andare. E anche se il giudice non si è ancora pronunciato, Trump sta piangendo come se lo avesse fatto».

Trump diventa «Doze-O, il clown» in tribunale

«Come sapete», dice Trump nella clip che inizia al minuto 2:18, «mio figlio si è diplomato e sembra che il giudice non mi permetta di andare al diploma di mio figlio, che ha lavorato molto, molto duramente, ed è un ottimo studente, ed è molto orgoglioso del fatto che sia andato così bene, e non vedeva l'ora di diplomarsi con sua madre e suo padre. Sembra che il giudice non mi lascerà sfuggire a questo processo per frode. È un processo per frode».

«È un processo penale, sembra che non lo capisca», dice Kimmel e diventa velenoso: «Questo giudice imbroglione non mi lascia nemmeno andare alla festa di laurea di mio figlio, che aveva quattro mesi quando ho tradito sua madre con la pornostar a cui avrei pagato il silenzio».

Trump durante la campagna elettorale: nelle prossime sei settimane avrà meno tempo per queste apparizioni. Youtube/Jimmy Kimmel Live

In aula, a quanto pare, Trump non era più così teso: come nota il cronista del tribunale del «New York Times», sembra che Trump abbia fatto un pisolino nel frattempo. «Quando Biden è Sleepy Joe, questofa di te Doze-O, il clown», ironizza Kimmel.

Ricerca della giuria fallita

«Immaginate se Joe Biden si fosse addormentato in tribunale il primo giorno del suo processo», aggiunge il presentatore: «Trump lo avrebbe chiamato ‹Joe il comatoso›, Fox News ne parlerebbe fino a Natale». Ma se fosse successo con Trump, ovviamente sarebbe stato diverso.

Late-Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: come dovresti «capire l'America»? Se vuoi avere una visione d'insieme senza andare allo sbaraglio, hai bisogno di un faro. Le star dei Late Night offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: sono le guide perfette, nominano spietatamente i bassifondi nel Paese e la sua gente, e servono il nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato d'animo americano.

Il processo è iniziato con la selezione dei giurati da un pool di 500 candidati. «Hanno portato i primi 96, e la metà di loro ha subito detto di non poter essere equa e imparziale, motivo per cui sono stati allontanati», racconta Kimmel. Alla fine, non è stato selezionato alcun giurato.

Il late-night show racconta anche la memorabile apparizione di Trump a Schnecksville, in Pennsylvania, il 13 aprile. «Solo quattro anni fa eravamo il Paese più rispettato al mondo», intona Trump nella clip al minuto 4:47. «Eravamo i più rispettati di sempre».

«Così bella»: la sanguinosa battaglia di Gettysburg

Kimmel ha solo un sorriso stanco per questo superlativo irregolare. Perché, «nel fine settimana che precede l'inizio del suo processo penale senza precedenti, riesce in qualche modo a mettere in ombra l'intera faccenda con la sua interpretazione [squilibrata] di ciò che è accaduto a Gettysburg durante la Guerra Civile».

Allacciate le cinture: «Questa è una storia da non perdere».

Discorso di Trump a Gettysburg I Schnecksville, Pennsylvania: a destra della testa del tycoon, un sostenitore cerca un significato con un binocolo invisibile. Youtube/Jimmy Kimmel Live

«Gettysburg, che incredibile battaglia è stata», dice Trump nella clip dal minuto 5:20.

Vale la pena ricordare velocemente: in quella battaglia circa 50.000 americani sono morti tra l'1 e il 3 luglio 1863.

«La battaglia di Gettysburg, che incredibile... Voglio dire, è stata così tanto e così interessante e così brutta e orribile e così bella in tanti modi diversi. Gettysburg, wow».

Quindi il New Yorker chiede effettivamente al suo pubblico se hanno notato che il generale sudista Robert E. Lee non ha più una così buona reputazione.

Di Lee ricorda: «Non lottate mai in salita, ragazzi miei. Non combattere mai in salita. Hanno combattuto in salita. Disse: ‹Wow, è stato un grosso errore›. Ha perso il suo grande generale e hanno combattuto. Non lottate mai in salita, ragazzi miei, ma era troppo tardi.»

«È stata senza dubbio la crisi più divertente che abbia mai visto», commenta Kimmel.