Il Brasile intende rendere più difficile il possesso di armi e munizioni. Keystone

Il presidente del Brasile, Lula da Silva, ha firmato ieri un decreto per il «controllo responsabile delle armi» e ha presentato un pacchetto di misure con l'obiettivo di «riportare il Paese alla normalità» dopo la deregulation portata avanti da Jair Bolsonaro.

Il decreto riduce la quantità di permessi per armi e munizioni a cacciatori, tiratori e collezionisti, riduce la validità del porto d'armi e prevede la migrazione del controllo del registro delle armi dall'Esercito alla Polizia Federale.

«Non possiamo permettere che le persone abbiano a disposizione arsenali. Continueremo a lottare per un Paese disarmato. Sono la polizia e le forze armate che devono essere ben armate», ha affermato Lula annunciando il decreto.

Il ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Flávio Dino, ha dichiarato da parte sua che il decreto «chiude un capitolo tragico e oscuro della vita brasiliana». La corsa ad armarsi «irresponsabile ha rafforzato le fazioni criminali in Brasile, le armi sono finite proprio a queste bande», ha detto.

Per i civili, il numero massimo di armi per autodifesa è passato da quattro a due, le munizioni sono passate da 200 a 50 all'anno ed è tornato ad essere obbligatorio dimostrare la necessità dell'autodifesa. I cacciatori avranno bisogno di un'autorizzazione del ministero dell'Ambiente e il numero di armi consentito che era di 30, di cui 15 per uso limitato, è passato a sei, di cui 2 per uso limitato e con autorizzazione speciale.

SDA