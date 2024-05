Palestinesi si dirigono verso la frontiera della Striscia di Gaza Keystone

L'amministrazione Biden valuta che Israele abbia ammassato abbastanza truppe ai margini di Rafah per procedere con un'incursione nei prossimi giorni, secondo la Cnn.

«Non riteniamo che quello che sta accadendo» nella Striscia di Gaza «sia un genocidio», ha detto il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan.

Intanto, le sirene di allarme antirazzi da Gaza sono risuonate nelle comunità israeliane a ridosso della Striscia e ad Ashkelon, città costiera non lontano dalla Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Oggi in Israele si festeggia il Giorno dell'Indipendenza.

Stanotte altri 14 persone sono morte nei raid israeliani sull'enclave palestinese. Ieri un dipendente dell'Onu era rimasto ucciso e un altro ferito.

L'amministrazione Biden non crede tuttavia che l'attuale strategia di Israele contro Hamas porterà alla «vittoria totale» sul movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza, ha detto il vicesegretario di Stato americano Kurt Campbell citato dai media Usa.

«A volte i leader israeliani parlano dell'idea di una sorta di vittoria schiacciante sul campo di battaglia, di una vittoria totale, ma non penso che crediamo che ciò sia probabile o possibile», ha affermato ieri Campbell intervenendo al Summit della gioventù della Nato a Miami.

Molti Paesi vogliono vedere una «soluzione politica in cui i diritti dei palestinesi siano maggiormente rispettati», ha aggiunto il vicesegretario di Stato americano. «Non penso che sia mai stato così difficile come in questo momento, ma credo ancora che l'impegno ci sia», ha detto.

