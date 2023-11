Immigrazione, la Corte suprema della Gran Bretagna dichiara illegale il «Piano Ruanda»

La sentenza della Corte suprema sferra un duro colpo al governo britannico. Keystone

La Corte suprema del Regno Unito ha dichiarato illegale il contestatissimo piano Ruanda voluto dal governo britannico, all'interno della sua stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo.

Si tratta di un duro colpo d'arresto per l'esecutivo conservatore del premier Rishi Sunak e per la sua promessa di fermare gli sbarchi sulle coste inglesi.

I cinque supremi giudici all'unanimità hanno così respinto il ricorso presentato dal ministero dell'Interno e confermato il precedente verdetto della Corte d'Appello di Londra secondo cui il Ruanda non può essere considerato un Paese terzo sicuro.

È infatti possibile che le autorità di Kigali rimandino i migranti nel loro Paese d'origine da cui erano fuggiti: in questo modo il controverso piano viola le leggi sui diritti umani lasciando potenzialmente le persone inviate in Ruanda esposte a rischi.

Uno smacco bruciante non solo per il premier Sunak ma anche per la ex ministra degli Interni, Suella Braverman, da poco silurata per un suo duro attacco ai vertici di Scotland Yard, che da paladina della linea dura contro l'immigrazione illegale aveva definito un «sogno» la possibilità di vedere un giorno partire il primo aereo carico di richiedenti asilo verso l'Africa.

Esultano invece le associazioni per la difesa dei rifugiati, secondo cui si tratta di una «vittoria per l'umanità».

Cosa prevedeva il piano?

Il piano, introdotto durante l'esecutivo di Boris Johnson e concordato – a pagamento – con il governo di Kigali, aveva ricevuto inizialmente il via libera preventivo di un giudice dell'Alta Corte, a dispetto dei ricorsi presentati dalle persone coinvolte e da organizzazioni di difesa dei diritti umani, oltre che delle critiche rivolte al progetto da più parti, Onu inclusa.

Ma il primo trasferimento – previsto per 43 persone, ridotte poi a 7 – era stato successivamente bloccato da un verdetto a maggioranza dei giudici d'appello fino alla decisione finale di merito affidata alla corte di ultima istanza e arrivata oggi.

La reazione del premier Sunak

Il premier britannico Rishi Sunak ha ribadito la sua volontà di fare «tutto il necessario» per fermare gli sbarchi di migranti sulle coste inglesi nonostante il verdetto della Corte Suprema.

«Questo non era il risultato che volevamo ma abbiamo passato gli ultimi mesi a pianificare ogni eventualità e rimaniamo completamente impegnati a fermare gli sbarchi», ha dichiarato il primo ministro nel tentativo di limitare i danni rispetto a una sconfitta bruciante per l'esecutivo conservatore.

Secondo Sunak inoltre è stata confermata la legittimità dell'invio dei migranti verso un Paese terzo sicuro su cui si basa il piano del governo Tory, sebbene il Ruanda per la giustizia del Regno Unito non rispetta le prerogative di sicurezza richieste.

SDA