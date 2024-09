Ecco cosa si sa su Ryan Wesley Routh, il presunto autore del secondo attentato a Trump

Il presunto autore del secondo attentato a Trump, Ryan Wesley Routh, non è uno sconosciuto. X

Il presunto autore dello sventato attentato a Donald Trump è stato identificato. Ecco cosa si sa finora del sospettato.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo è stato arrestato in relazione al presunto secondo attentato a Donald Trump.

Le forze dell'ordine hanno identificato il sospetto come Ryan Wesley Routh. È una persona nota alle forze dell'ordine.

Poco dopo, il figlio del sospettato ha parlato alla CNN. Mostra di più

Domenica è stato arrestato un uomo in relazione al presunto attentato a Trump, in Florida, mentre il tycoon era sul campo da golf. Le forze dell'ordine hanno identificato il sospetto come Ryan Wesley Routh.

Ha 58 anni e proviene dalla città di Greensboro, nello Stato della Carolina del Nord. Si ritiene che abbia vissuto anche alle Hawaii. Lo sceriffo William D. Snyder di Martin Country, in Florida, ha dichiarato che Routh «non ha mostrato molte emozioni» durante l'arresto e non era armato quando è stato prelevato dal suo veicolo.

L'ultima volta il sospetto si era espresso contro Trump

Al momento non è chiaro se Routh sostenga un unico partito politico. Di recente si è espresso contro Donald Trump su X: «Sarò contento quando te ne andrai», ha scritto Ryan Routh a Trump.

Il motivo? Il tycoon è stato una delusione perché non ha fatto politiche migliori e le cose stanno peggiorando. The Donald, secondo Routh, è «ritardato».

In un post su X del 2020, tuttavia, scrive che Trump era la sua scelta nel 2016.

Routh ha votato per Donald Trump nel 2016. X

All'inizio del 2024, Routh ha espresso sui social media la sua preferenza per i repubblicani Nikki Haley e Vivek Ramaswamy. Li considerava come una buona alternativa a Trump durante le primarie.

In altre occasioni, però, Routh ha dichiarato di apprezzare maggiormente il senatore indipendente e di sinistra Bernie Sanders.

Più di recente, sembra che abbia nutrito grandi speranze per il democratico e attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nell'aprile 2024 ha scritto sul suo account X: «@POTUS, la tua campagna dovrebbe chiamarsi qualcosa come KADAF (Keep America democratic and free)».

A proposito di Trump, Routh ha scritto: «Trump dovrebbe essere MASA (Make Americans slaves again)».

Il ballottaggio negozierebbe niente meno che la democrazia stessa. «Non possiamo permetterci di fallire», ha detto Routh. «Il mondo conta sugli Stati Uniti. Gli americani devono aprire la strada».

Routh voleva combattere volontariamente in Ucraina

Routh non è nuovo alle polemiche. In passato, ha ripetutamente commentato la guerra in Ucraina su vari media. Voleva persino combattere volontariamente in Ucraina e ha cercato di reclutare soldati per la guerra contro Putin.

Secondo i lNew York Times, i suoi post hanno rivelato una propensione alla retorica violenta nelle settimane successive all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022.

«Sono pronto a volare a Cracovia e ad andare al confine con l'Ucraina per offrirmi volontario, combattere e morire», ha scritto Routh, secondo il giornale.

«È un buon padre e una grande persona»

Il figlio del sospettato ha commentato alla CNN: «Non so cosa sia successo in Florida, e spero che le cose siano state solo gonfiate a dismisura».

«È un buon padre e una grande persona». Fox News ha riferito che il sospetto ha avuto diversi problemi con la legge.