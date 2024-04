Degli ostaggi raccontano la prigionia nella Striscia di Gaza

La maggior parte degli ostaggi erano tenuti nei tunnel sotterranei di Hamas nella Striscia di Gaza (foto d'archivio). Keystone

Il gruppo islamico radicale Hamas ha tenuto Aviva Siegel nella Striscia di Gaza per 51 giorni. «Ho passato l'inferno», dice l'israeliana, sei mesi dopo il suo rapimento. Lei e altri ostaggi hanno raccontato tramite diversi media della loro prigionia.

AFP Philipp Fischer

Insieme ad altri ex ostaggi, Aviva Siegel racconta gli orrori della prigionia: «Non ci era permesso parlare, non potevamo alzarci, avevo fame e sete», dice mentre descrive il periodo trascorso nelle mani di Hamas.

La mattina del 7 ottobre degli uomini armati sono entrati nella sua casa nel Kibbutz Kfar Asa e hanno rapito lei e suo marito Keith. Hamas l'ha trascinata da un tunnel all'altro per più di sette settimane, afferma la donna sulla sessantina, con i riccioli grigi e gli occhiali rotondi che le cadono sul viso.

Durante il cessate il fuoco di fine novembre, Aviva è stata rilasciata in uno scambio con i prigionieri palestinesi. Ad oggi suo marito è ancora nelle mani di Hamas.

Nel loro brutale attacco, i combattenti del gruppo islamico hanno preso circa 250 ostaggi e, secondo l'agenzia di stampa AFP, hanno ucciso circa 1.170 israeliani e stranieri, la maggior parte dei quali civili. Israele ritiene che nella Striscia di Gaza ci siano ancora circa 130 persone rapite, 34 delle quali si presume siano morte.

Più di un terzo delle persone rilasciate ha parlato pubblicamente della propria prigionia, in interviste ai media, in occasione di eventi o in video realizzati dall'Hostages and Missing Families Forum. Molti di loro descrivono il periodo trascorso nella Striscia di Gaza come «un inferno».

Un intervento chirurgico senza anestesia

«Non potete immaginare cosa stanno passando gli ostaggi», dice Mia Regev, anche lei detenuta da Hamas per 51 giorni. «Sono tornata dall'inferno». La 21enne è stata ferita con un'arma da fuoco al festival musicale Supernova nel deserto e rapita insieme ad altri 40 partecipanti.

«Dopo otto giorni mi hanno tolto il proiettile dal piede e mi hanno operato. Si sono presi poca cura di me e mi hanno trattato in modo disumano. E quando sono arrivata qui in Israele, ho avuto delle infezioni complicate».

Una scia di distruzione: l'area del festival di musica elettronica Supernova dopo l'attacco terroristico di Hamas (foto d'archivio). Ilia Yefimovich/dpa

Doron Katz-Ascher è stata rapita insieme alle sue figlie, Ras di quattro anni e Aviv di due, e anche a lei hanno sparato. È stata curata «senza anestesia, con ago e filo».

In un'intervista con la stazione televisiva israeliana N12, la donna descrive la sua «paura costante», una condizione riferita da quasi tutti gli ostaggi. «Eravamo in dieci in una stanza di dodici metri quadrati senza letti, solo un lavandino e bottiglie d'acqua; le mie figlie avevano la febbre».

Danielle Aloni è stata rilasciata insieme alla figlia di cinque anni. «Dormi, piangi, non succede nulla, ogni giorno è un'eternità. È così spaventoso», descrive le settimane trascorse nella Striscia di Gaza. Inoltre le donne avevano paura di essere violentate sessualmente.

La violenza sessuale

Amit Sussana parla dei suoi abusi in prigionia in un'intervista dettagliata al «New York Times». Una guardia «mi ha puntato la pistola contro e mi ha costretto a compiere un atto sessuale con lui», ha detto la 40enne, anche lei originaria del Kibbutz Kfar Asa.

Sussana è l'unica ex ostaggio che ha descritto esplicitamente la violenza sessuale. Ma Siegel denuncia anche gli abusi avvenuti su altre giovani donne: «Trasformavano queste ragazze in bambole che potevano usare a piacimento. Sono una testimone, ho visto una ragazza venire torturata. Vorrei tornare indietro per proteggerla».

La tedesca-israeliana Jarden Roman-Gat racconta al canale Kan 11 della prigionia: «Come donna, hai costantemente paura di essere violentata o abusata sessualmente, non hai modo di difenderti. Resistere significa rischiare la vita, questa paura non ti abbandona mai». Sua cognata Carmel Gat è ancora detenuta nella Striscia di Gaza insieme ad altre 13 donne.

«Sono tornata dalla morte»

Le madri rapite con i loro figli descrivono l'orrore di non essere in grado di proteggere i propri bambini. «Era proibito piangere, ridere o parlare ad alta voce», dice Hagar Brodetz, che è stata rapita con i suoi tre figli di età compresa tra i quattro e i dieci anni.

«Non puoi insegnare a un bambino di quattro anni a piangere in silenzio. I bambini avevano fame, ricevevano una focaccia al giorno. Non voglio che nessuna madre debba implorare per dare qualcosa da mangiare ai propri figli».

Liat Atzili dice all'emittente N12: «Sono tornata dalla morte». La 49enne insegnante di storia ha scoperto solo dopo il suo rilascio che suo marito era stato assassinato il 7 ottobre. Nell'intervista denuncia la mancanza di cibo e medicine e le terribili condizioni igieniche. «Ogni giorno era infinito, era la disperazione assoluta».