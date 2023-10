Ecco come Putin e Zelensky trattano in modo diverso i droni

In quest'immagine illustrativa d'archivio un soldato ucraino guarda il cielo alla ricerca di un drone sulla linea del fronte nella regione di Zaporizhzhia. KEYSTONE

Oggi, il rapporto sulla situazione è composto da quattro episodi: «Aggiornamento sul piccolo fronte», «Droni, gabbie e reti», «Perché questo video fa arrabbiare i blogger russi» e «Perché i carri armati sono così importanti per Kiev».

Hai fretta? blue News riassume per te Aggiornamento sul piccolo fronte: nel sud, sembra imminente un'offensiva dell'esercito ucraino.

Droni, gabbie e reti: l'esercito di Putin si sta difendendo da droni con attacchi, ostacoli stradali alti, ma anche armature reattive e trasmettitori di disturbo.

I blogger russi sono arrabbiati perché l'esercito ucraino è in grado di trainare un Leopard 2A4 dal fronte vicino a Robotyne dopo che era rimasto bloccato lì per tre mesi a causa di una mina.

Il carro armato contraereo Gepard viene ora utilizzato da Kiev non solo per proteggere le infrastrutture dell'entroterra, ma anche per difendere le truppe di prima linea. Mostra di più

Aggiornamento sul piccolo fronte

«L'intensità dei combattimenti è incredibilmente alta in questa piccola area», afferma Reporting from Ukraine a proposito della situazione sul fronte meridionale. Secondo il rapporto, l'artiglieria ucraina sta facendo fuoco pesante su Novoprokopivka e Werbowe, il che fa presagire un'offensiva nel prossimo futuro.

L'artiglieria ucraina sta attualmente bombardando Novoprokopivka e Werbowe. YouTube/reporting from Ukraine

Un punto focale è Novoprokopivka, dove le forze di Kiev hanno superato la linea difensiva e si sono già insediate sulla collina a nord del villaggio. Diversi video mostrano soldati colpiti da munizioni a grappolo e carri armati e obici colpiti dall'artiglieria.

A Novoprokopivka, l'esercito ucraino può attaccare da una posizione elevata. YouTube / Reporting from Ukraine

Si prevede un'avanzata russa a nord, ma il fronte non si è mosso per settimane. Ora la Russia ha distrutto un ponte sul fiume Oskil vicino a Kupyansk con un missile aria-terra Kh-38 per indebolire i rifornimenti del nemico.

Una mappa aggiornata del fronte settentrionale realizzata dall'ex soldato della Marina americana Chuck Pfarrer. X/@ChuckPfarrer

È una novità che sia stato colpito un obiettivo militare, «a differenza di alberghi, scuole, ospedali», osserva cinicamente lo youtuber Suchomimus nel video qui sotto.

Droni, gabbie e reti

I droni stanno rendendo difficile la sopravvivenza di entrambe le parti in guerra. Le forze di Kiev soffrono particolarmente per il drone Lancet: il video X qui sotto mostra l'aereo kamikaze che distrugge un Mig-29 parcheggiato all'aeroporto militare di Kulbakino, che un drone da ricognizione riesce a filmare. Il fronte dista circa 50 chilometri dalla base.

Ukrainian MiG-29 fighter jet was apparently destroyed after Russian strike on Kulbakino Air Base in Mykolaiv region. pic.twitter.com/vAhHoFMZO1 — Clash Report (@clashreport) September 26, 2023

Ma il gioco mortale funziona in entrambi i sensi: la clip di YouTube qui sotto mostra un attacco da parte di un drone kamikaze ucraino, notevole perché gli ucraini fanno fuori un BMPT Terminator, che è relativamente raro. Costo: secondo quanto riferito, da 1,5 a 2 milioni di dollari.

Va notato che la grande gabbia sul veicolo pesante di supporto al combattimento non ha impedito il colpo. Tali gabbie sono ora montate su quasi tutti i veicoli non solo per respingere i droni, ma anche per togliere lo slancio ai missili anticarro che colpiscono sopra i veicoli.

L'utente Twitter OSINT-I mostra un sistema di difesa aerea russo Buk con una gabbia sopra la rampa dei missili. X/@OSINTI1

Reportedly, this is a video from Bakhmut. Russian soldiers hung handmade antidrone nets along the road.



The video (filmed by a Russian soldier) shows destroyed Russian mulitary equipment right by the broken down net. pic.twitter.com/hjkOHsOfRl — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 25, 2023

Come mostra il post qui sopra, i russi ora stanno persino installando «reti da pallavolo» sulle strade trafficate per far passare i veicoli. Il loro scopo è quello di tenere lontani i droni, i cui piloti seguono per lo più la strada per colpire i loro obiettivi in movimento. Il post qui sotto, tuttavia, dimostra che queste reti non sono necessariamente un ostacolo.

Slam dunking a Russian vehicle in Bakhmut. Russians recently began deploying cope nets at important roads to stop FPV drones from hitting them. As evidenced from the video, this did not help. pic.twitter.com/FND01sOet1 — Dmitri (@wartranslated) September 26, 2023

Il prossimo livello di difesa contro i droni sarà raggiunto da una nuova versione del carro armato T-80: il T-80BVM è dotato non solo di una gabbia sulla parte superiore, ma anche di una corazza reattiva.

OSINTI-I mostra altre immagini di questo T-80BVM. X/@OSINTI1

Si dice anche che abbia due disturbatori che sembrano capezzoli: possono operare nella gamma da 0,3 a 6 GHz e hanno una portata di almeno 600 metri. Quanto sia efficace il tutto resta da vedere sul campo di battaglia.

Perché questo video fa infuriare i blogger russi?

Il video X qui sotto è apparentemente innocuo a prima vista: un Bergepanzer Büffel, alias Bergepanzer 3, che traina un Leopard-2A4. Ha colpito una mina vicino a Robotyne e deve essere riparato.

Ukrainian Leopard 2A4 tank stuck near Robotyne was finally pulled out after 3 months by Bergepanzer 3 Buffel ARV. pic.twitter.com/FE6guJt9f0 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2023

Perché i blogger russi sono arrabbiati per questo video? Il carro armato di fabbricazione tedesca sarebbe rimasto sul campo di battaglia per tre mesi. In risposta al nemico, l'esercito ucraino elimina sistematicamente i veicoli abbandonati: se sono resi inagibili da mine, proiettili di artiglieria o altre munizioni, un drone li segue subito, lanciando una granata attraverso il portello di accesso per distruggere la macchina da guerra. e renderla inutilizzabile per la controparte.

Perché i carri armati sono così importanti per Kiev

Il video X sembra banale: la notte del 26 settembre, un Flankpanzer Gepard, un veicolo antiaereo, spara alcune raffiche nel cielo notturno - e apparentemente colpisce un drone.

Flakpanzer Gepard fires at Shahed-136/131 on the night of September 26, 2023. Southern Ukraine. https://t.co/cyeiZwiOL0 pic.twitter.com/KHioTKo5X4 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 26, 2023

La particolarità è che il video non è stato girato a Kiev o a Lviv, Leopoli,, ma presumibilmente al fronte nel sud. Ciò significa che Kiev ha finalmente abbastanza carri armati e munizioni antiaeree per difendere meglio l'esercito che avanza.

Volodymyr Zelensky aveva annunciato il 9 settembre che la Germania avrebbe fornito a Kiev altri carri armati Gepard, anche per proteggere la rete energetica ucraina.

Il 28 settembre, la NATO ha anche promesso a Selensky che avrebbe rafforzato ulteriormente le sue difese aeree.