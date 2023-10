Ecco quello che si sa sull'attacco all'ospedale di Gaza City

Israels Militär veröffentlicht Luftaufnahmen von Krankenhaus Israels Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich sei. 18.10.2023

Il devastante bombardamento del più grande ospedale di Gaza City sta alimentando i timori di un’ulteriore escalation. Hamas denuncia centinaia di morti e incolpa Israele. Il governo di Benjamin Netanyahu incolpa gli islamisti. Ecco quanto si sa finora.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera è stato bombardato il più grande ospedale di Gaza City.

Migliaia di rifugiati si sarebbero nascosti in cerca di protezione nell'ospedale arabo Al-Ahli colpito dai missili.

Hamas parla di centinaia di morti e incolpa dell'attaco Israele.

Al contrario, l'esercito israeliano sostiene si tratti di un razzo palestinese mal indirizzato.

L’attacco alimenta quindi i timori di un’ulteriore escalation nel conflitto in atto. Mostra di più

Ecco quello che si sa finora sull'impatto del razzo

Martedì sera un razzo ha colpito l'ospedale arabo Al-Ahli a Gaza City. Centinaia di persone sono state uccise. Secondo il Ministero della sanità di Gaza, controllato dall'organizzazione terroristica Hamas, nell'attacco sono morte almeno 500 persone.

Il Ministero ha previsto che il numero delle vittime continuerà ad aumentare. Apparentemente migliaia di civili avevano precedentemente cercato protezione dentro e intorno all'ospedale.

D'altra parte, l'esercito israeliano non crede alle cifre di Hamas sul numero dei palestinesi morti. Secondo il portavoce militare Daniel Hagari l'ospedale non è stato colpito direttamente. I filmati delle minacce militari mostrerebbero «una specie di colpo nel parcheggio», ha detto Hagar.

Mercoledì mattina non c'erano informazioni verificabili né sul numero esatto delle vittime né sull'esatto corso degli eventi.

Chi è responsabile del lancio del razzo?

Mentre l’autorità sanitaria della Striscia di Gaza, così come diversi Stati arabi, hanno accusato l’esercito israeliano del lancio missilistico, Israele ha fermamente respinto questa ipotesi. «L'ospedale è stato colpito da un razzo che ha fallito dell'organizzazione terroristica islamica Jihad», ha detto nella notte di mercoledì l'esercito.

Quest'ultima ha anche annunciato che renderà pubbliche le prove di tale ipotesi. Mercoledì mattina ha pubblicato sui social media filmati con droni volti a dimostrare che la Jihad islamica è responsabile dell’attacco.

Nel video (vedi sopra) si vede il parcheggio dell'ospedale dove è avvenuta l'esplosione e si è sviluppato un grande incendio. Secondo le dichiarazioni dello stesso esercito israeliano, i loro attacchi lasciano solitamente grandi buchi nel terreno. Tuttavia, nessuna perforazione è visibile nelle riprese del drone.

Oltre alle riprese dei droni, Israele afferma di aver intercettato una conversazione della Jihad islamica che dovrebbe dimostrare l'attacco dell'organizzazione. Il tenente colonnello Jonathan Conricus, un altro portavoce dell'esercito israeliano, ha detto alla CNN che sarà rilasciata anche una registrazione della conversazione.

La Jihad islamica palestinese opera a fianco di Hamas nella Striscia di Gaza contro Israele. Un portavoce del gruppo ha respinto le accuse israeliane, secondo l'agenzia di stampa Reuters.

Tutte le informazioni non possono essere verificate in modo indipendente in questo momento.

I palestinesi con i loro effetti personali lasciano l'ospedale di al-Ahli, in cui si erano rifugiati a Gaza City, dopo che come afferma Hamas è stato colpito da un attacco aereo israeliano. KEYSTONE

Come ha reagito Israele?

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel frattempo, ha negato la responsabilità dell'attacco missilistico. «Il mondo intero dovrebbe saperlo: sono stati i barbari terroristi di Gaza ad attaccare l’ospedale di Gaza», ha detto martedì Netanyahu.

Il presidente israeliano Izchak Herzog ha reagito in modo simile e ha criticato i media che nei loro reportage hanno accusato Israele dell'attacco missilistico. «Vergogna per i media che ingoiano le bugie di Hamas e della Jihad islamica e diffondono in tutto il mondo una calunnia sanguinaria del 21° secolo», ha scritto Herzog su X.

An Islamic Jihad missile has killed many Palestinians at a Gazan hospital - a place where lives should be saved.



Shame on the media who swallow the lies of Hamas and Islamic Jihad - broadcasting a 21st century blood libel around the globe.



Shame on the vile terrorists in Gaza… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 17, 2023

Israele teme che i suoi cittadini non siano più al sicuro all’estero. Gli israeliani dovrebbero lasciare la Turchia per paura di possibili atti di vendetta. Il Consiglio di sicurezza israeliano ha emesso un'allerta di viaggio per il Marocco.

Come ha reagito il mondo arabo?

Mahmoud Abbas, presidente dell’autorità palestinese, ha parlato di «un crimine orribile, un genocidio» e ha anche incolpato i Paesi che sostengono Israele. Abbas ha poi annullato il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ed è tornato al quartier generale del Governo in Cisgiordania a Ramallah. Abbas ha inoltre dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

Anche l'Egitto ha condannato il presunto bombardamento dell'ospedale e ha incolpato l'esercito israeliano. Il Ministero degli esteri del Cairo ha parlato di «bombardamenti deliberati sui civili». Si tratta di una violazione «contro i valori fondamentali dell’umanità».

Come Abbas, anche il re giordano Abdullah II e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi hanno annullato un incontro con il presidente statunitense: insieme ad Abbas era stato programmato un vertice a quattro parti. L'incontro avrà luogo solo se si raggiungerà un accordo per porre fine alla guerra, ha affermato il ministro degli esteri giordano Ayman al-Safadi.

Le proteste contro Israele Un manifestante libanese lancia una pietra contro l'edificio delle Nazioni Unite in fiamme nella capitale Beirut. Stringer/dpa Il conflitto in Medio Oriente ha scatenato delle proteste in diversi Stati a dominanza islamica. Ad Amman, in Giordania, i manifestanti hanno tentato di irrompere nell'ambasciata israeliana, ha riferito martedì sera l'agenzia di stampa giordana Petra. Nella capitale libanese Beirut, i manifestanti hanno fatto irruzione in un edificio delle Nazioni Unite e gli hanno dato fuoco (vedi foto). Ci sono stati anche scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza libanesi davanti all'ambasciata americana ad Awkar. Ci sono state proteste anche a Tunisi, Istanbul, Baghdad e Teheran.

Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele dell’attacco. Il bombardamento dell’ospedale è l’ultimo esempio di attacchi israeliani privi dei valori umani più basilari, ha scritto Erdogan su X, invitando tutta l’umanità a fermare questa «brutalità senza precedenti nella Storia».

Anche l'Arabia Saudita, il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato Israele del bombardamento.

In Libano, la milizia filo-iraniana Hezbollah ha annunciato mercoledì una «giornata di rabbia senza precedenti» contro Israele e ha invitato le persone in tutto il mondo arabo a esprimere la propria indignazione attraverso le proteste. Le parole di condanna non bastano più.

Come ha reagito la Svizzera?

Il Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ha condannato l'attacco missilistico contro l'ospedale arabo Al-Ahli a Gaza City. Su X il DFAE scrive che gli ospedali e i civili devono essere protetti secondo il diritto internazionale umanitario.

Anche il Ministero degli esteri chiede un'indagine approfondita. La Svizzera si unisce così a numerosi altri Paesi (come ad esempio Francia o Germania) che condannano l’attentato.

#Nahost | Hunderte Menschen verloren ihr Leben, als ein Spital in #Gaza getroffen wurde.



Die #Schweiz 🇨🇭 erinnert daran, dass Spitäler und Zivilisten gemäss dem humanitären Völkerrecht immer geschützt werden müssen.



Es muss eine gründliche Untersuchung durchgeführt werden. — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) October 17, 2023

Come influirà l'attacco sul viaggio del presidente Biden?

Durante la sua visita a Tel Aviv, il presidente degli Stati Uniti vuole porre anche «domande difficili», come ha spiegato martedì sera (ora locale) il direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale del Governo americano, John Kirby, sul volo per Tel Aviv.

Biden vuole farsi un’idea della situazione sul campo dagli israeliani e saperne di più sui loro obiettivi e piani nei prossimi giorni e settimane.

Dopo la sua breve visita in Israele, Biden inizialmente voleva andare in Giordania per incontrare il presidente palestinese Abbas, il presidente egiziano al-Sisi e il re giordano, come detto. Tuttavia, la Giordania ha annullato l'incontro con breve preavviso.

Questo avverrà solo quando ci sarà un accordo per porre fine alla guerra e fermare «questi massacri», ha detto il ministro degli esteri al-Safadi al canale televisivo giordano Al-Mamlaka.

*Redatto con materiale dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.