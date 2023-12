Soldati israeliani di pattuglia vicino al confine con Gaza. Keystone

«La guerra» a Gaza «andrà avanti ancora per molti mesi». Lo ha detto il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi.

«Questa guerra – ha detto Halevi sostenendo che i combattimenti ora si concentrano soprattutto al sud della Striscia ma senza dimenticare il nord – ha obiettivi necessari e non facili da raggiungere, si svolge in un territorio complesso. Ecco perché continuerà ancora per molti mesi e lavoreremo con metodi diversi, in modo che i risultati ottenuti possano essere mantenuti per lungo tempo».

«Non esistono soluzioni magiche – ha spiegato ancora il capo di stato maggiore -, né scorciatoie per smantellare completamente un'organizzazione terroristica, ma combattimenti ostinati e determinati. E siamo molto, molto determinati».

L'esercito, ha concluso, «non consentirà il ritorno al tipo di sicurezza che c'era prima del 7 ottobre e non permetterà che un attacco come quello sia ripetuto».

SDA