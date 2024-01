Incendio con numerose vittime in Cina. (Immagine d'archivio). Keystone

Tredici persone sono morte nell'incendio di un dormitorio scolastico nella provincia centrale cinese di Henan. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

«Alle 23 di venerdì, i vigili del fuoco locali hanno ricevuto l'allarme per un incendio nel dormitorio della scuola Yingcai nel villaggio di Yanshanpu, città di Dushu», viene riferito. Una persona è rimasta ferita.

I soccorritori «sono arrivati rapidamente sul posto e le fiamme sono state domate alle 23.38 locali» (16.38 in Svizzera) , ha riferito l'agenzia Xinhua, parlando anche di un ferito che «sta attualmente ricevendo cure in ospedale ed è in condizioni stabili». Le autorità, inoltre, stanno indagando sulle cause dell'incendio e almeno una persona legata alla scuola è stata arrestata.

Il villaggio di Yanshanpu si trova alla periferia di Nanyang, una città di quasi 10 milioni di abitanti. Sono poche le informazioni sul collegio disponibili al pubblico, anche se i video sui social media pubblicati in precedenza mostravano bambini piccoli, compresi quelli della scuola materna, che indossavano grembiuli con il logo della scuola, nonché bambini più grandi alle prese con lezioni di calligrafia.

Indignazione

Oggi, tuttavia, l'indignazione è salita sui social media con la richiesta di indagini che puniscano i responsabili sulla base anche dei gravi episodi passati di incendi che hanno causato decine di vittime.

Ad esempio, a novembre, 26 persone rimasero uccise e decine furono ricoverate in ospedale dopo che le fiamme devastarono velocemente la sede di una compagnia mineraria nello Shanxi. Dopo l'incidente, il presidente Xi Jinping chiese al Paese di «condurre indagini approfondite sui rischi nascosti nelle industrie chiave, migliorare i piani di emergenza e le misure di prevenzione».

In aprile, tra i casi più clamorosi, un incendio in un ospedale di Pechino uccise 29 persone costringendo decine di persone disperate a gettarsi dalle finestre per sfuggire alla violenza delle fiamme che, secondo le indagini successive, erano partite dai lavori di ristrutturazione in corso in un reparto della struttura.

SDA