Il figlio di John McCain accusa Trump per Arlington e dichiara pubblicamente di votare per Harris

Doppio colpo per i democratici e Kamala Harris.

Jim McCain, il figlio più giovane del defunto ex senatore ed ex candidato presidenziale repubblicano John McCain, ha accusato Donald Trump di aver commesso una «violazione» trasformando la controversa visita al cimitero di Arlington in un evento elettorale.

Non solo.

Il figlio del compianto eroe di guerra, anche lui un veterano dopo 17 anni nell'esercito, ha rivelato di essersi registrato come democratico (prima era indipendente) e di voler votare Kamala Harris, pronto ad aiutare la sua campagna «in qualunque modo possibile».

Si tratta di una svolta importante in una famiglia di solide radici conservatrici, dove altri membri hanno preso le distanze da Trump senza però abbandonare il partito repubblicano: come la madre Cindy, che nel 2020 sostenne l'allora candidato Joe Biden, e la sorella Meghan.

Jim McCain inoltre è dell'Arizona, uno dei cruciali Stati in bilico.

