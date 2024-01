Di fronte alla minaccia degli agricoltori di assediare «Parigi e le grandi città» con i trattori, il ministro dell'interno, Gérald Darmanin, ha annunciato domenica sera lo schieramento di 15'000 poliziotti e gendarmi fin da questa notte.

Il ministro degli interni Gérald Darmanin in una foto di dicembre 2023. KEYSTONE

In particolare, il ministro ha già predisposto dispositivi per evitare che venga bloccato l'ingresso e l'attività dei mercati generali di Rungis, che riforniscono mercati e supermercati di Parigi, e gli aeroporti della Regione Île-de-France, il cui capoluogo è la capitale.

Parlando al termine di una riunione di crisi alla quale ha partecipato anche il ministro dell'agricoltura, Marc Fesneau, Darmanin ha precisato di aver chiesto «moderazione» alle forze dell'ordine, che non dovranno «intervenire sui punti di blocco» ma «metterli in sicurezza».

Darmanin ha precisato che è stato il presidente Emmanuel Macron a dare «disposizione» di «garantire che i trattori non entrino a Parigi e nelle grandi città per non creare difficoltà gravissime».

Attorno ai mercati generali e all'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, sono già state schierate questa sera decine di blindati della gendarmeria.

Il ministro dell'interno dice di attendersi «una settimana difficile» dopo l'annuncio della Federazione nazionale dell'agricoltura e dei Giovani agricoltori di voler procedere domani «all'assedio della capitale per una durata indeterminata».

Il governo ha promesso nuovi annunci martedì dopo le concessioni della settimana scorsa del premier Gabriel Attal, che hanno portato allo smantellamento spontaneo della maggior parte dei blocchi stradali.

SDA