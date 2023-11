David Cameron KEYSTONE/Pool AP

Il premier conservatore britannico di Rishi Sunak ha annunciato un rimpasto di governo formalizzando in particolare il siluramento della sua controversa ministra dell'Interno, Suella Braverman, falco della destra Tory più oltranzista.

Braverman si è resa protagonista nei giorni scorsi, fra le altre cose, di un inedito attacco a mezzo stampa ai vertici della polizia, da lei accusati di non reprimere a sufficienza gli eccessi attribuiti a frange di partecipanti degli imponenti raduni di protesta filo-palestinesi svoltisi nel Regno Unito per invocare il cessate il fuoco israeliano sulla Striscia di Gaza.

Al suo posto Sunak ha nominato James Cleverly, finora ministro degli Esteri. Lo anticipa la Bbc, confermando come il siluramento di Braverman rientri in un rimpasto ampio del governo britannico, che coinvolge poltrone di primissimo piano.

Ritorno al Governo per David Cameron

C'è infatti anche il clamoroso ritorno al governo per David Cameron: l'ex premier - travolto del 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, salvo far poi campagna per il no e perdere - è stato designato ministro degli Esteri da Sunak, che l'anno scorso gli ha tolto la palma di più giovane primo ministro della storia moderna del Regno.

Cameron, premier Tory dal 2010 al 2016, è stato parallelamente cooptato d'urgenza nella Camera non elettiva dei Lord: non essendo più in Parlamento - cosa obbligatoria per i membri del governo britannico - fin dalle sue dimissioni da deputato di 7 anni fa.

ATS / sam