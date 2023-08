Il coronavirus ha avuto un impatto. Keystone

Scende per il secondo anno consecutivo l'aspettativa di vita in Giappone, a fronte delle complicazioni e dei disagi causati dalla pandemia da coronavirus.

Secondo i dati del ministero della salute nipponico, nel 2022 la durata media della vita delle donne è stata di 87,09 anni, con una diminuzione di 0,49 anni, mentre quella degli uomini è scesa di 0,42 a 81,05 anni, con oltre 47'000 persone decedute a causa del virus. Nonostante il progressivo calo, l'aspettativa di vita delle donne giapponesi rimane la più alta a livello mondiale, seguita dalla Corea del Sud con 86,6 anni, e dalla Spagna con 85,8 anni, ha dichiarato il ministero. Per gli uomini, tuttavia, il Giappone è sceso di un gradino, al quarto posto, superato in ordine dalla Svizzera con 81,6 anni, dalla Svezia con 81,34 anni e dall'Australia con 81,30.

È la prima volta dal 2010 e dal 2011 che l'aspettativa di vita in Giappone è diminuita per due anni consecutivi, ma il ministero ha affermato che la tendenza è improbabile che continui, prevedendo che la media inizierà a salire nuovamente una volta che l'impatto della pandemia da Covid-19 tenderà ad attenuarsi. Nel secondo anno della diffusione del coronavirus il Giappone ha registrato circa 47'600 morti, e ipotizzando che la situazione di mortalità rimanga invariata, il ministero stima che la probabilità che le donne nate nel 2022 moriranno a causa del virus in futuro sia del 3,03% e del 3,28% per gli uomini, più del doppio del calcolo effettuato nel 2021.

SDA