«Trump è spossato dalla campagna, come può fare il presidente?». «Io stanco? È da 48 giorni che non ho un momento di riposo, Kamala è una perdente che non ha l'energia di un coniglio».

A 17 giorni dal voto, tra gli sfidanti per la Casa Bianca è scontro sulla ‹stamina›, ossia la resistenza, la forza, l'energia. Come nel 2016, quando in un duello tv Donald Trump accusò la sua rivale Hillary Clinton di non averne per nulla, dopo il mezzo svenimento alla cerimonia a New York per l'11 settembre.

Harris, che domenica compie 60 anni, ha alzato il tiro sull'inidoneità psicofisica del suo rivale, che a 78 anni è il candidato più anziano della storia Usa dopo il ritiro dalla corsa dell'81enne Joe Biden.

Harris: «Soffre di esaurimento»

E se nei giorni scorsi l'ha attaccato per non aver divulgato il certificato medico sul suo stato di salute, ora cavalca le indiscrezioni attribuite alla campagna del tycoon. «Ho sentito dire che il suo team afferma che soffre di esaurimento», ha detto in un comizio nello Stato in bilico del Michigan. «Essere presidente degli Stati Uniti è probabilmente uno dei lavori più duri al mondo e quindi dobbiamo davvero chiederci se, essendo esausto per la campagna elettorale, sia adatto a fare questo lavoro», ha incalzato.

Un collaboratore di Trump, secondo i media americani, ha riferito ad un sito in trattativa per un'intervista che il tycoon è «esaurito» e stava rifiutando alcune apparizioni. Un'affermazione descritta dalla sua campagna come «distaccata dalla realtà».

Ma è vero che Trump nelle ultime settimane ha rinunciato ad una serie di interviste con network importanti ed eventi pubblici, compresa il previsto intervento la prossima settimana alla Nra, la potente lobby delle armi che lo appoggia dal 2016.

Ad alimentare i dubbi sulla sua stanchezza anche la stravagante scelta di far ascoltare musica per 40 minuti anziché rispondere alle domande del pubblico durante un 'town hall', mentre il New York Times ne ha messo in discussione l'acuità mentale analizzando i suoi comizi sempre «più confusi e sconclusionati».

Trump: «Kamala non ha neppure l'energia di un coniglio»

Ma lui nega e contrattacca: «Sono passati 48 giorni senza un momento di riposo... Non sono per niente stanco. Sono davvero euforico. Kamala invece non ha neppure l'energia di un coniglio», ha detto a Detroit. Poi ne ha sparata una delle sue, paragonando la detenzione dei suoi fan arrestati per l'assalto al Capitol a quella degli internati giapponesi in Usa – con o senza la cittadinanza americana – nella Seconda guerra mondiale, quando erano visti come potenziali nemici.

Entrambi i candidati intanto stanno trascorrendo gli ultimi giorni della campagna nei sette Stati in bilico, dove è in corso il voto anticipato che tradizionalmente favorisce i dem. Finora sono stati espressi almeno 12 milioni di voti, con Georgia e North Carolina che hanno già stabilito numeri record.

Lizzo e Usher per Harris, Musk per Trump

Dove sono disponibili le ripartizioni dei partiti, i democratici registrati rappresentano circa la metà del totale, mentre i repubblicani, in genere ostili all''early voting', sono un terzo: un segnale incoraggiante per Kamala, mentre fa comizi a Detroit con la popstar Lizzo e ad Atlanta con l'icona R&B Usher.

Per Trump invece tappa in Pennsylvania, dove Elon Musk sta facendo campagna per lui anche aumentando a 100 dollari la ricompensa per chi firma una petizione a favore dell'ex presidente.

