Carri armati israeliani (foto d'archivio) Keystone

L'esercito israeliano ha cominciato a chiedere ai palestinesi di evacuare i quartieri orientali di Rafah, quelli al confine israeliano, in vista di una possibile offensiva pianificata nell'area meridionale della Striscia di Gaza.

SDA

Le forze di difesa israeliane (Idf) stanno lanciando nella parte est di Rafah, nel sud della Striscia, volantini che invitano la popolazione civile a spostarsi temporaneamente verso le aree umanitarie allargate, in previsioni della possibile azione militare nella città più a sud della Striscia.

Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

I volantini sono in arabo e saranno affiancati da Sms, chiamate telefoniche e annunci sui media, sempre in arabo. I volantini lanciati dall'esercito su Rafah hanno diversi colori e danno indicazioni ai civili su dove spostarsi.

In quello rosso c'è anche scritto: «l'Idf sta per operare con la forza contro le organizzazioni terroristiche nell'area in cui risiedono attualmente, come ha operato finora. Chiunque si trovi nella zona mette in pericolo se stesso e i propri familiari. Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente nell'area umanitaria ampliata di Al-Mawasi».

In quello blu, oltre le indicazioni, è aggiunto: «l'Idf continuerà a combattere le organizzazioni terroristiche che vi usano come scudi umani. Perciò: Gaza City è una pericolosa zona di combattimento; evitare di attraversare a nord di Wadi Gaza. È vietato avvicinarsi alle recinzioni di sicurezza est e sud».

Dopo aver detto che «c'è stata un'ondata di aiuti umanitari destinati a Gaza», il portavoce militare ha sottolineato che l'esercito «ha ampliato l'area umanitaria ad Al-Mawasi». Un'area – ha aggiunto – che comprende «ospedali da campo, tende e maggiori quantità di cibo, acqua, farmaci e forniture aggiuntive».

Per questo ci sarà «il graduale spostamento dei civili nelle aree specificate, verso l'area umanitaria».

A Rafah si continua a morire sotto le bombe

Intanto è salito a 16 vittime il bilancio di un raid israeliano contro due case a Rafah, compiuto domenica sera.

Lo ha appreso l'agenzia Afp da fonti mediche. Precedentemente fonti sanitarie di Gaza avevano riferito di un raid contro una casa che aveva provocato nove morti.

I soccorritori hanno riferito di nove morti nella «famiglia Al Attar» e altri sette nella «famiglia Keshta». Una fonte ospedaliera ha confermato il bilancio degli attacchi di ieri sera, precisando che sono avvenuti «nel campo profughi di Yebna a Rafah e nei pressi di Al Salam».

SDA