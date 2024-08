Il conduttore di Fox News denigra Harris, ma le colleghe intervengono

Jeanine Pirro a sinistra, Jesse Watters al centro e Dana Perino a destra. Fermo immagine: YouTube/Fox News

Il conduttore di Fox News Jesse Watters ha fatto di recente un commento su Kamala Harris che ha provocato l'intervento delle sue colleghe Dana Perino e Jeanine Pirro. «È stato solo un malinteso», si difende l'uomo, ma il «provocatore» è noto per il suo sessismo.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Nel programma di Fox News «The Five», un commento del conduttore Jesse Watters su Kamala Harris ha suscitato un certo scalpore.

Le sue co-presentatrici Dana Perino e Jeanine Pirro hanno rimproverato l'uomo in diretta.

Sui social network sono piovute le critiche sul commento sessista.

Watters si sente incompreso, ma ha già attirato l'attenzione diverse volte per commenti misogini. Mostra di più

Il presentatore Jesse Watters è noto per le sue opinioni conservatrici ed è quindi popolare su Fox News. Il suo talk show politico «Jesse Watters Primetime» è uno dei più seguiti del canale statunitense. È completamente in linea con Donald Trump.

È dunque ovvio che il conduttore non abbia neanche una buona parola sui democratici in generale e su Kamala Harris in particolare.

Ma nel programma «The Five», che presenta insieme ad altre celebrità dell'emittente, il 26 agosto l'uomo si è spinto un po' troppo oltre: è stato persino troppo per le sue colleghe, Dana Perino e Jeanine Pirro.

«Parliamo di politica estera», esordisce Watters, perché è qui che un presidente ha la massima influenza. «Qual è la sua (di Harris, ndr) politica estera? Come comandante in capo hai molto spazio di manovra. Non sappiamo chi sia. Non sappiamo in cosa crede».

E poi c'è la frase incriminata sulla Situation Room della Casa Bianca, la sala conferenze e centro di gestione dell'intelligence: «She's going to get paralyzed in the situation room while the generals have their way with her» (in italiano: «Si paralizzerà nella Situation Room mentre i generali l'avranno vinta su di lei»).

In inglese to have your way with someone significa fare esattamente come si vuole, averla vinta, ma anche fare sesso con qualcuno, in particolare in modo forzato.

«Non mi piace: rimangiatelo»

Il commento ha spinto le sue co-conduttrici ad intervenire, nonostante anche loro siano critiche nei confronti della candidata democratica. «Jesse Watters», ha detto Dana Perino, rimproverandolo. «Non mi piace: rimangiatelo», chiede Jeanine Pirro.

«Figurativamente, controllatela, non sessualmente», si giustifica il 46enne. «Ora gli F-16 vengono mandati in Ucraina, e l'Ucraina invade la Russia, e voi avete lei come comandante in capo? È una follia».

Every time this guy appears on my feed he's acting like the wrong answer on an HR training https://t.co/pzZ39g42i8 — Gillian Branstetter (@GBBranstetter) August 27, 2024

Le parole di Watters sono state criticate sui social media. «Ricordate quando il razzismo è salito a 11 [da 10] durante gli anni di Obama? – ha scritto un utente di X –. Preparatevi a fare la stessa cosa con il sessismo».

«Il punto è che – riassume un altro – non direbbe mai una cosa del genere su un uomo. È semplicemente così».

«Jesse è un provocatore»

È degno di nota l'intervento di Kerstin Emhoff, l'ex moglie del marito di Harris, Doug Emhoff: «Ci sono molte cose di cui preoccuparsi, ma non che Kamala venga molestata nella Situation Room», commenta seccamente.

There are many things to worry about, but Kamala being manhandled in the situation room is not one of them. https://t.co/EGmp5KfpGI — Kerstin Emhoff (@keprettybird) August 27, 2024

Le forti reazioni hanno costretto Watters ad affrontare la questione il giorno successivo nel suo show in prima serata. «C'è stata un po' di attenzione per i commenti che ho fatto nel programma di ieri sera sulla vicepresidente Harris», ha detto.

«La gente sta distorcendo il mio commento per dare un significato inappropriato. Non ho suggerito nulla di natura sessuale».

When even Fox Hosts can’t abide the intentional misogyny against @KamalaHarris by the dumbest and most obnoxious man on Fox, Jesse Watters. The brain worms that have “their way” in this boy’s head… https://t.co/tqnUWWmx3M — Barbara Comstock (@BarbaraComstock) August 26, 2024

Il conduttore è già rinomato per questi suoi commenti misogini sulle donne, scrive il «Washington Post». Il presentatore ha affermato che le giornaliste vanno a letto con le loro fonti «in continuazione» e che gli uomini che scelgono le donne «si trasformano in donne».

«In poche parole, Jesse è un provocatore che dice intenzionalmente cose offensive per far sentire gli altri a disagio», spiega l'ex collega Donna Brazile al quotidiano statunitense.

«Ci sono più di 85 generali donne nella storia degli Stati Uniti, e molte sono ancora in servizio. Forse un giorno Jesse le nominerà correttamente con il loro titolo».