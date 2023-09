Il devastante fuoco amico dà inizio alla sconfitta di Putin a Opytne

Un pezzo d'artiglieria semovente ucraina della 30a brigata spara verso la posizione russa nella regione di Donetsk, Ucraina, in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

Vladimir Putin ha un problema: per fermare la controffensiva ucraina nel sud deve ritirare le truppe da Donetsk. Kiev avanza nel divario e poi i russi vengono colpiti dalla loro stessa artiglieria.

Hai fretta? blue News riassume per te Il generale americano Mark Milley ritiene che alla controffensiva rimangano solo dai 30 ai 45 giorni prima che il tempo cambi il campo di battaglia.

La Russia ha l’iniziativa solo nel fronte nord.

Vicino a Donetsk, l’esercito ucraino è riuscito a catturare Opytne dopo che il fuoco amico ha decimato le truppe russe.

Il fronte vicino a Donetsk, rigido dal 2014, ora si sta muovendo.

Proseguono pesanti combattimenti vicino a Robotyne: i russi si lamentano dell'artiglieria ucraina e degli attacchi aerei.

Le forze speciali ucraine a bordo di motoscafi continuano a provocare il caos sul Dnepr e in Crimea. Mostra di più

Preambolo

«Tutti vogliamo il successo e un lieto fine», dice Volodymyr Zelensky in un’intervista alla CNN. «Prima di tutto: questo non è un film che dura un'ora e mezza. Si tratta della controffensiva. Non è il film a lieto fine. Non avremo un lieto fine. Abbiamo perso molte persone. Nessun lieto fine. Dobbiamo riconoscerlo».

Ukrainian President Zelensky:



Counterattack is not a movie with a happy ending, we won't have a happy ending, we lost a lot of people.



There will be no happy ending, we have to admit that. pic.twitter.com/MoyE1lTYtS — Clash Report (@clashreport) September 11, 2023

La guerra e la questione del tempo

Nessuno sa quanto durerà questa guerra senza un lieto fine. Chiunque senta che l'Ucraina e la Svezia vogliono costruire 1.000 veicoli da combattimento per la fanteria CV90 deve presumere un lungo conflitto. Ma la spia più importante di Kiev controbatte. «Non credo che questa sarà una lotta a lungo termine», dice Kyrylo Budanov.

Il 37enne capo dell'intelligence militare, appena promosso tenente generale, ritiene che la vittoria di Kiev non sia troppo lontana: «Coloro che parlano di mezzo anno, sette mesi, fino a un anno, e pensano che sia una cosa lunga e a lungo termine, hanno sicuramente ragione». I russi non potranno più resistere.

A Russian T-90M destroyed by a $500 FPV drone. Footage from the 3rd separate assault brigade. pic.twitter.com/y7q4WzX4GY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2023

Ma questo non può realizzarsi senza un successo della controffensiva ucraina. Mark Milley ritiene che la finestra di opportunità si stia gradualmente chiudendo. «C'è ancora una quantità ragionevole di tempo per combattere, probabilmente circa 30-45 giorni», dice il generale statunitense alla BBC. «L'Ucraina non è ancora finita».

Russia con iniziativa solo a nord

La nostra visita virtuale al fronte inizia oggi a nord, sulla linea Kupyansk-Svatov-Kreminna. È l'unica zona in cui l'esercito russo sta facendo progressi: gli uomini di Mosca sono avanzati nella foresta a nord-est della città chiave di Kupyansk, ma sono stati fermati a poca distanza dal villaggio di Synkivka.

Il fronte sulla linea Kupyansk-Svatove-Kreminna. DeepStateMap

Lo stesso anche nel villaggio di Seretove, secondo il think tank di Washington Institute for the Study of War. L'esercito russo ha attaccato anche a 15 chilometri a ovest di Swatowe, vicino al villaggio di Novoselivske, e nella foresta a sud e a ovest di Kreminna, ma non è riuscito a guadagnare molto terreno. Sono state utilizzate anche munizioni incendiarie.

Kreminna forest. Russian forces using incendiary munition on Ukrainian positions. pic.twitter.com/jWIlPpK3oE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2023

Più a nord si trova Bachmut: a sud della città, nei pressi di Klishchijivka, come riportato nell'ultimo articolo sul quadro della situazione, l'esercito ucraino ha dei campi minati a nord. Questo ha permesso loro di interrompere la via di rifornimento per Bachmut alle loro spalle.

The use of the American M58 Mine Clearing Line Charge by the soldiers of the 30th brigade of 🇺🇦. Bakhmut directionhttps://t.co/17L5lHwhos pic.twitter.com/JFRWnYyrLv — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 12, 2023

Il fuoco amico porta alla sconfitta a Opytne

I russi si sono ritirati da Klishchiyivka e Andriivka: le città sono state comunque rase al suolo. La loro nuova linea di difesa è dietro Andriivka, sulla linea ferroviaria a est, e dietro Klishchiivka, sui laghi mostrati nella piccola mappa qui sotto.

Il Military Lab mostra la linea del fronte a sud di Bakhmut. YouTube/Military Lab

La prossima tappa della linea del fronte è Donetsk: nella parte occidentale della città occupata, la Russia ha reso un pessimo servizio a se stessa. Innanzitutto, le truppe sono state ritirate da questa sezione del fronte per aiutare a Zaporizhzhya. Di conseguenza, questa regione era sotto organico.

Il laboratorio militare si trova sulla maggior parte della linea del fronte a sud di Bakhmut. YouTube/Reporting from Ukraine

Dopo un attacco ucraino a sud del villaggio di Opytne, i difensori hanno cercato di ritirarsi senza coordinarsi. Il movimento è stato mal interpretato come un attacco nemico e gli stessi russi sono stati presi sotto il fuoco dell'artiglieria moscovita, riferisce il Reporting from Ukraine.

Americans volunteer soldiers attacking Russian forces in Opytne.



There are incoming reports stating that the entire settlement has been taken by the Ukrainian Army.



The Donetsk International Airport is only 3 km further to the south.



🇺🇸🇺🇦pic.twitter.com/eiUJEXMYXI — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2023

Movimento improvviso nella linea del fronte vicino a Donetsk

Almeno 61 soldati russi sarebbero stati feriti o uccisi. Opytne è stata persa di conseguenza, ma non è tutto: a ovest del villaggio, vicino a Pervomaiske e Nevelske, anche l'esercito ucraino si è spinto nel varco creato da Mosca.

Il fronte in realtà rigido vicino a Donetsk – qui si combattono più o meno costantemente dal 2014 – potrebbe ora muoversi. YouTube/Reporting from Ukraine

I prossimi punti focali sono Wuhledar, dove non ci sono stati cambiamenti, e Urozhaine. Nella zona del fiume Mokri Jaly, le forze di Kiev continuano ad assicurare che raddrizzeranno il fronte per non rendersi vulnerabili sui fianchi. Gli obiettivi: Pryjutne a ovest di Urozhaine e Novodonetske e Novomaiorske a est. Il vantaggio della Russia: questi ultimi villaggi si trovano dietro il fiume Shaitanka.

Institute for the Study of War Institute for the Study of War

Tuttavia, le battaglie più intense si stanno combattendo a Robotyne, 80 chilometri a nord-ovest di Urozhaine. Lì i soldati ucraini sono penetrati nella principale linea di difesa russa.

⚔️ A visualization of the advance of the Armed Forces of Ukraine in the direction of Robotyne-Tokmak from August 17 to today. pic.twitter.com/YcnFANZqDx — UNITED24media (@United24media) September 12, 2023

Robotyne: i russi lamentano attacchi aerei e di artiglieria

Qui infuriano le battaglie più pesanti, combattute con tutti i mezzi a disposizione. Un video che mostrerebbe un Leopard 2 che affronta due carri armati T-72 - e non due T-80BV come sostenuto - ha fatto scalpore. Il filmato è spettacolare, ma non può essere verificato.

I paracadutisti russi delle truppe WDW schierati nell'area lamentano anche generici attacchi dall'alto: «Ogni giorno gli aerei nemici attaccano le [nostre] posizioni e il nemico usa anche munizioni a grappolo contro di noi», scrive un combattente.

A pair of Ukrainian Mi-24 Hind gunships make an attack run over Zaporizhia Oblast pic.twitter.com/FCKMxzQgGb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 11, 2023

«I nostri soldati sono in situazioni di combattimento difficili 24 ore su 24, giorno dopo giorno», continua ad inveire l'uomo. Un video di un gruppo di artiglieri ucraini sembra confermarlo: il loro M-109 Paladin americano sta sparando granate vaganti. Questo metodo è più efficace contro la fanteria sul campo, dice l'equipaggio. Ma viene usato solo dove non ci sono civili e il consumo è documentato.

United24Media correspondent reports on the use of cluster munitions with Paladin howitzers.



Watch to learn about their impact on the battlefield. pic.twitter.com/HFRCiAJkBe — UNITED24media (@United24media) September 11, 2023

Forze speciali in motoscafo infastidiscono Putin

Come a ovest, sulla riva sinistra orientale del Dnieper, l'Ucraina detiene due teste di ponte a Kosachi Laheri e sul distrutto ponte Antonovsky. Qui i combattimenti sono relativamente fermi e tranquilli, ma continuano. Ecco il video di un drone con visuale in prima persona (FPV) che distrugge un dispositivo di sorveglianza russo:

The 11th Brigade named after Mykhailo Hrushevsky of the National Guard of Ukraine destroyed a Murom-M surveillance system just north of Oleshky.



📍46.6348148755446, 32.7228406672165 pic.twitter.com/ALLyAqEDy4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2023

Le teste di ponte sono tenute dalle forze speciali, ma il loro lavoro non si limita al Dnieper: i commando liberano anche piattaforme di perforazione o attraversano ripetutamente la Crimea con i loro motoscafi. Lì non solo causano danni, ma bloccano anche le truppe nemiche.

Infine, un breve aggiornamento sulle armi: la Danimarca ha consegnato all'Ucraina i primi dieci Leopard 1A5 restaurati. La ditta Rheinmetall ha ricevuto dal governo tedesco l'ordine di rimettere a nuovo altri 40 veicoli da combattimento per la fanteria Marder e la Svezia starebbe considerando di fornire a Kiev i caccia Gripen.