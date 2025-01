Il ritratto ufficiale di Melania Trump. White House

Che ruolo avrà Melania Trump nel secondo mandato del marito e presidente degli Stati Uniti Donald? Il suo primo ritratto ufficiale da First Lady manda dei chiari segnali.

La First Lady appare molto più fredda nel ritratto rispetto a otto anni fa.

La fotografia ricorda in modo impressionante la posa di Claire Underwood della serie «House of Cards».

L'immagine potrebbe significare che la moglie del tycoon assumerà un ruolo più attivo durante il suo secondo mandato. Mostra di più

È arrivato il nuovo ritratto ufficiale di Melania Trump. La First Lady è in piedi davanti alla finestra con uno sguardo serio, sullo sfondo il Monumento a Washington. Le sue dita sono saldamente protette sul leggio. Indossa un semplice abito scuro e una camicetta bianca.

La foto in bianco e nero è stata scattata dalla fotografa belga Régine Mahaus, nello Studio Ovale, un giorno dopo l'insediamento del marito Donald, come riportato dalla BBC.

Ma ad alcuni la foto della 54enne ricorda qualcosa, e sospettano addirittura un plagio. Il ritratto assomiglia all'immagine della First Lady nella serie Netflix «House of Cards», in cui l'attrice Robin Wright Penn interpreta Claire Underwood, la donna forte al fianco del presidente della serie Frank Underwood, interpretato da Kevin Spacey, nella stessa posa.

Il nuovo ritratto è molto più freddo di quello di otto anni fa. Allora la First Lady era raffigurata a colori, con la bocca in un mezzo sorriso e le braccia incrociate.

Melania assumerà un ruolo più attivo?

Cosa sta cercando di trasmettere Melania con questa foto? «Dal vestito alla posa, il nuovo ritratto sembra accuratamente messo in scena per emanare un tipo di potere che contrasta con il ruolo tradizionale della First Lady, che è quello di ammorbidire la percezione pubblica di una presidenza», analizza la giornalista di moda Ellie Violet Bramley in un'intervista alla BBC.

Dopo che la moglie del presidente si è mostrata piuttosto riservata durante il primo mandato del marito, Bramley ritiene che la nuova foto segnali che la First Lady assumerà un ruolo molto più attivo nel secondo.

Un primo segno di questo è che ha accompagnato The Donald nella sua visita alla zona disastrata di Los Angeles.