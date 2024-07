Il padre dell'attentatore di Trump: «Che diavolo sta succedendo?»

Thomas Matthew Crooks, diplomato nel 2022 alla Bethel Park High School di Bethel Park, Pennsylvania è stato identificato dall'FBI come l'uomo armato che ha tentato di uccidere l'ex presidente Donald Trump durante un comizio elettorale sabato 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania. Keystone

Dopo l'attentato al candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, gli investigatori ipotizzano che l'uomo armato ucciso abbia agito da solo. Le autorità statunitensi hanno tracciato un profilo di Thomas Matthew Crooks, ma devono ancora capire il movente dell'attacco.

Le autorità statunitensi hanno identificato l'autore dell'attentato a Donald Trump come Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park in Pennsylvania.

Crooks è stato colpito dagli agenti dei servizi segreti sabato, pochi istanti dopo aver aperto il fuoco, uccidendo uno spettatore del comizio elettorale, ferendone gravemente altri due e soprattutto colpendo l'ex presidente all'orecchio.

Il giovane aveva aperto il fuoco da un tetto nelle vicinanze dell'evento in cui stava parlando il tycoon.

Il padre: «Che diavolo sta succedendo?»

Secondo le forze dell'ordine, l'arma, un fucile semiautomatico AR-15 trovato sulla scena accanto al corpo dello sparatore, è stata rapidamente ricondotta a suo padre. Questo ha contribuito a determinare l'identità del tiratore, che non aveva con sé alcun documento di riconoscimento.

La pistola era stata acquistata legalmente dall'uomo. La famiglia del colpevole sta collaborando con gli investigatori. Nella tarda serata di sabato, il padre Matthew Crooks ha dichiarato alla «CNN» che stava cercando di capire «cosa diavolo sta succedendo».

Thomas Matthew Crooks alla cerimonia di consegna dei diplomi del 2022 alla Bethel Park High School di Bethel Park in Pennsylvania. Keystone

Le forze dell'ordine hanno trovato materiale per due ordigni esplosivi nell'auto del ragazzo, che ha guidato fino all'evento, e anche un terzo nel suo appartamento, come riferisce una persona a conoscenza delle indagini. L'FBI sta indagando sull'incidente come tentato omicidio e possibile caso di terrorismo interno.

Kevin P. Rojek, funzionario senior dell'FBI a Pittsburgh, ha dichiarato al «New York Times» che si ritiene che Crooks abbia agito da solo e che non ci siano altri problemi di sicurezza per il pubblico.

Non è stato ancora identificato un movente

Secondo un funzionario federale delle forze dell'ordine, decine di agenti dell'FBI, analisti e tecnici delle prove di vari dipartimenti si sono riuniti per lavorare al caso. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato domenica che non è stato ancora identificato un movente.

L'unità di analisi comportamentale dell'FBI cercherà di tracciare un profilo del tiratore per capire le sue motivazioni. Quest'ultimo non aveva precedenti penali o di salute mentale nei registri dei tribunali pubblici della Pennsylvania. E non era mai stato preso di mira dalle forze dell'ordine federali.

Gli investigatori hanno esaminato la sua presenza online e il suo telefono cellulare, ma finora non hanno trovato alcuna prova di forti convinzioni politiche.

In effetti, i pochi indizi che ha lasciato sono contraddittori: il giovane era registrato come repubblicano, ma aveva donato 15 dollari a un progetto progressista nel 2021 («Progressive Turnout Project», un gruppo liberale di partecipazione elettorale).

I registri elettorali dello Stato mostrano che il padre è registrato come libertario e la madre come democratica.

L'autore viveva in un quartiere della classe media

Secondo il «New York Times», il 20enne è cresciuto nel sobborgo relativamente benestante di Bethel Park, nella zona delle South Hills di Pittsburgh, a circa un'ora di macchina dalla scena del crimine.

I suoi genitori lavorano entrambi come assistenti sociali. Secondo il suo profilo LinkedIn, il padre lavorava per un'azienda locale che si occupa di salute comportamentale.

Il quartiere in cui vive la famiglia è «piuttosto saldamente di classe media, forse di classe media superiore», ha detto domenica in un'intervista Dan Grzybek, che rappresenta la zona nel Consiglio comunale. Grzybek ha incontrato brevemente i genitori dello sparatore l'anno scorso durante la sua campagna elettorale.

L'ex compagno di classe: «È incredibilmente intelligente»

Il politico ha ricordato che sembravano amichevoli ed erano aperti al suo programma e ha detto che non è raro avere famiglie in cui i membri hanno convinzioni politiche diverse. «A Bethel Park c'è una grande diversità di background e di ideali e sicuramente ci sono molte famiglie miste», ha affermato.

Solo due mesi fa, Crooks si è laureato al Community College of Allegheny County con un diploma associato in ingegneria. E ha partecipato a uno spot pubblicitario della società di investimenti BlackRock girato nella sua scuola superiore, dove siede in prima fila in una classe di economia.

Inoltre ha lavorato ai piani nutrizionali del Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Centre fino alla sua morte. Il personale della casa di cura afferma che il suo lavoro non era motivo di «preoccupazione».

Una poliziotta vicino alla casa del 20enne Thomas Matthew Crooks, identificato dall'FBI come la persona che ha tentato di assassinare l'ex presidente Donald Trump. Bethel Park, Pennsylvania, USA, il 14 luglio 2024. Keystone

Anche due ex compagni di classe che avevano frequentato la Bethel Park High School con lo sparatore hanno dichiarato di non aver notato alcun segnale di pericolo.

Uno di loro, Zach Bradford, ha dichiarato di aver frequentato con lui le lezioni di storia e Governo americano e che sembrava «incredibilmente intelligente» e che le sue opinioni al liceo sembravano «leggermente di destra».

Un compagno di classe, che ha voluto rimanere anonimo, ha detto che il 20enne aveva un gruppo di amici «piuttosto conservatori», alcuni dei quali indossavano cappelli di Trump.

Jason Kohler, 21 anni, che ha frequentato la stessa scuola superiore, ha detto alla «CNN» che Crooks era stato vittima di bullismo da parte di altri studenti e sembrava un solitario. Quando camminava per i corridoi della scuola non aveva «alcuna espressione facciale», ha aggiunto Kohler.

Membro di un club di tiro a segno

Crooks è stato uno dei 20 studenti che hanno ricevuto un premio di 500 dollari per la matematica e la scienza nel 2022, secondo le notizie locali. Nell'aprile 2022, è apparso in un video sulla pagina Facebook della scuola in cui era chino su un computer portatile a spiegare la programmazione a un altro studente.

Domenica sono emerse prove di come il giovane possa essere stato addestrato all'uso di armi da fuoco. Il Clairton Sportsmen's Club, una struttura boschiva a sud di Pittsburgh che dispone di un poligono di tiro, ha confermato che lo sparatore ne era stato membro.

In una dichiarazione rilasciata dai legali, il club ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Corey Comperatore, lo spettatore ucciso durante l'attentato a Trump.

«Ovviamente il club condanna l'insensato atto di violenza che ha avuto luogo ieri. Il club offre anche le sue sincere condoglianze alla famiglia Comperatore e invia preghiere a tutti i feriti, compreso l'ex presidente».

