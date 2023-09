Il pilota disertore russo parla per la prima volta della sua fuga

Alla fine di agosto, un pilota disertore dell'esercito russo ha fatto notizia in tutto il mondo. Ora rilascia un'intervista e vuole motivare altri russi a fare lo stesso.

Hai fretta? blue News riassume per te Il pilota russo che ha disertato alla fine di agosto si chiama Maxim Kuzminov e ha rilasciato la sua prima intervista.

Il pilota ha ricevuto circa 445.000 franchi svizzeri per l'elicottero.

La sua famiglia è stata allontanata dal Paese per motivi di sicurezza.

Ora critica la guerra e vuole convincere anche altri militari a disertare. Mostra di più

Il 23 agosto, un pilota dell'esercito russo ha fatto atterrare il suo elicottero da combattimento M-8 in una base ucraina. All'inizio l'azione ha causato confusione, ma ora è stata resa pubblica un'intervista al pilota in questione.

Le circostanze in cui si è svolta l'intervista pubblicata dal Servizio di Intelligence della Difesa ucraino rimangono poco chiare.

Il pilota si chiama Maxim Kuzminov. Prima ancora di fuggire dall'esercito russo, la sua famiglia è stata portata fuori dal Paese, come scrive «20 Minuten».

«Garantiamo nuovi documenti»

Anche la fuga è stata pianificata con largo anticipo. Ad esempio, Kuzminov aveva già contattato in anticipo i rappresentanti dell'esercito ucraino. «Ho spiegato loro la mia situazione e mi hanno offerto la seguente opzione: "Vieni, ti garantiamo la sicurezza, ti garantiamo nuovi documenti, ti garantiamo un risarcimento finanziario, una ricompensa"», racconta Kuzminov.

Quali erano le motivazioni? «La motivazione delle mie azioni? Non volevo contribuire a questi crimini», dice Kuzminov. Per l'elicottero russo riceve circa 445.000 franchi svizzeri dall'Ucraina.

Il pilota russo disertore Maxim Kuzminov Screenshot YouTube

«L'Ucraina vincerà chiaramente questa guerra semplicemente perché il popolo è molto unito. Prima non era così, ma ora lo è molto. Tutto il mondo li sta aiutando, perché prima di tutto bisogna dare valore alla vita umana».

Oltre la guerra, il 28enne critica la disinformazione proveniente dalla Russia. «La verità è che qui non ci sono né nazisti né fascisti», afferma Kuzminov. Continua: «Le persone si stanno solo uccidendo a vicenda. Questo è tutto ciò che riesco a capire e non voglio farne parte».

I blogger militari russi hanno subito notato l'irregolarità

Kuzminov ha aspettato di essere in volo con i suoi due colleghi vicino al confine ucraino. «Ho trasmesso la mia posizione e mi sono detto: prova, non siamo così lontano». Nessuno ha capito cosa non andasse in lui mentre volava verso l'Ucraina a bassissima quota e con il silenzio radio, ha detto.

I blogger militari russi hanno notato i dati di volo insoliti in tempi relativamente brevi e hanno scritto di una svista.

Gli altri due membri dell'equipaggio non ne erano al corrente. Quando si sono resi conto di dove erano atterrati, avrebbero cercato di fuggire. «Purtroppo sono stati eliminati. Avremmo preferito catturarli vivi, ma è così», ha dichiarato il capo dei servizi segreti ucraini, Kyrolo Budanov.

Il pilota russo non rivela quali siano i suoi progetti di vita futuri. Ma vuole incoraggiare anche altri militari russi a disertare. «Vi prenderete cura di voi per il resto della vostra vita. Vi verrà offerto un lavoro ovunque, qualunque cosa facciate. Scoprirete un mondo pieno di colori».