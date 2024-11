Nella vittoria a valanga di Donald Trump ha giocato un ruolo anche il figlio Barron, secondo una ricostruzione del magazine Time di come gli strateghi del tycoon sono arrivati al traguardo di martedì notte.

Barron Trump è stato fondamentale per far vincere al padre nelle fasce dei giovani elettori. KEYSTONE

SDA

Il diciottenne studente della New York University che quest'anno ha votato per la prima volta avrebbe, secondo Time, suggerito di inaugurare la «strategia delle podcast» utilizzata per conquistare il voto dei maschi della GenZ (i nati dopo il 1995) con Adin Ross, un controverso «streamer» diventato famoso con le dirette di videogiochi come NBA 2K e Grand Theft Auto V inizialmente sulla piattaforma Twitch.

Gli strateghi hanno seguito il consiglio: in agosto Trump è apparso sulla «podcast» del 24enne Ross raggiungendo milioni di ascolti.

Rogan, bandito da diverse piattaforme

Le settimane successive sono state costellate da analoghe interviste in «streaming» con i big del settore come Logan Paul, Theo Von e il più famoso di tutti, Joe Rogan. La campagna – spiega Time – aveva preso consapevolmente la decisione di evitare interviste con i media tradizionali.

Nel corso della sua carriera Ross è stato al centro di controversie: nel 2023, è stato permanentemente messo al bando da Twitch per «condotta odiosa» dopo aver mostrato in streaming una chat non moderata contenente messaggi razzisti e antisemiti.

Successivamente, ha iniziato a trasmettere su Kick, una nuova piattaforma che permette maggiore libertà nei contenuti rispetto ad altri «streamers».

Barron Trump ha debuttato nella campagna elettorale in luglio durante un comizio paterno in Florida: all'epoca Trump lo aveva presentato al pubblico aggiungendo che «potrebbe essere più popolare di Don e Eric», i fratelli maggiori figli della prima moglie Ivana.

SDA