L'Ucraina invia più uomini al fronte orientale. Questo sta creando delle lacune nella difesa altrove. Ed è qui che le donne entrano sempre più in gioco, come le «streghe di Buča».

Quando le sirene della difesa aerea suonano di notte, le donne sanno cosa devono fare. Angelina, 27 anni, per esempio, fa parte dell'unità mobile di difesa aerea solo da due mesi, ma conosce a fondo le procedure. In completa tenuta da combattimento, con la sua mitragliatrice antiaerea pronta, guida un pick-up verso una postazione alberata vicino a Buča, un sobborgo di Kiev.

Qui, lei e le altre quattro donne dell'unità sistemano il fucile e aspettano. Solo il frinire dei grilli rompe il silenzio. Questo fino a quando il drone Shahed lanciato dai russi viene abbattuto quella notte di agosto da un'altra unità del quartiere.

Angelina si diverte a buttare giù dal cielo i droni degli invasori, come ha raccontato all'agenzia di stampa AP. «È una scarica di adrenalina». Lei, come altre donne del gruppo, ha parlato a condizione che vengano usati solo i loro nomi di battesimo o gli identificativi militari.

Uomini in prima linea, donne nelle organizzazioni di volontariato

Le donne si stanno arruolando in numero crescente nelle unità mobili volontarie incaricate di abbattere i droni russi. Stanno riempiendo i vuoti lasciati dal fatto che un numero maggiore di uomini è stato inviato in prima linea nell'est del Paese.

Sebbene le donne costituiscano solo una frazione delle forze armate del Paese, il loro impiego in vari ruoli tradizionalmente svolti dagli uomini è molto importante.

Almeno 70 donne ucraine sono state reclutate negli ultimi mesi per il combattimento con i droni dalle forze di difesa di Buča, secondo il comandante della zona, Andriy Velarty.

Si tratta di una campagna nazionale di reclutamento di donne volontarie per il servizio a tempo parziale nelle unità di difesa locali. Le soldatesse provengono da diversi contesti sociali, da madri non lavoratrici a medici come Angelina, e si definiscono le «Streghe di Buča», un riferimento al loro ruolo notturno di guardia al cielo.

Alcune sono state motivate dal massacro russo di centinaia di abitanti di Buča durante l'occupazione del villaggio, durata un mese, poco dopo l'inizio della guerra nel febbraio 2022. I russi lasciarono i morti nelle strade, nelle case e nelle fosse comuni.

Angelina ha curato i feriti all'epoca. «Eravamo qui, abbiamo visto questi orrori», racconta. Quando, in giugno, lei e la sua amica Olena - anche lei medico - hanno visto un cartello che invitava le donne a offrirsi come volontarie, «non abbiamo esitato», dice l'ucraina.

Una dura esercitazione durante l'addestramento

L'addestramento è duro. Durante un recente turno di agosto, le reclute di sesso femminile di età compresa tra i 27 e i 51 anni sono state sottoposte a un test per verificare la velocità con cui riuscivano a montare e smontare un fucile.

«Ho bambini di terza media che sanno farlo meglio», ha urlato il loro istruttore. Le donne hanno imparato le basi di diverse armi e mine, le tattiche e come individuare gli infiltrati russi. Sono state addestrate non meno degli uomini, dice Lidija, che è lì da un mese.

La 34enne commessa e madre di quattro figli dice che la sua motivazione principale è quella di aiutare a proteggere la sua famiglia.

«Oggi ho dormito per due ore e 40 minuti»

I suoi figli la guardano in modo diverso da quando ha iniziato a indossare una tuta da combattimento: «Mio figlio più piccolo mi chiede sempre: "Mamma, hai un'arma?". Io rispondo: "Sì". Mi chiede: "Spari?". Io rispondo: "Certo che sì"».

Il 31 luglio era in servizio quando la Russia ha lanciato 89 droni Shahed, che sono stati tutti distrutti. Quella notte Lidija era assistente mitragliere.

Dopo il turno di notte, inizia il lavoro diurno, come casalinga, madre, commessa o, come Angelina e Olena, come medico.

Al sorgere del sole, entrambe si tolgono il pesante equipaggiamento da combattimento e tornano a casa, indossando i loro abiti da ospedale, pronte per il loro turno nel reparto di terapia intensiva della clinica in cui lavorano.

Quando tornerà la mezzanotte, saranno di nuovo al loro altro lavoro, in attesa dei droni in arrivo: «Oggi ho dormito per due ore e 40 minuti», dice Olena.

Come medici, si prendono cura dei feriti

Entrambe le donne sono sposate, i loro partner sono soldati. Angelina, anestesista, ha conosciuto il suo fidanzato in ospedale, dove era in cura per una ferita da combattimento.

Vedere i tanti soldati ucraini feriti è stato uno dei motivi che l'hanno spinta a fare la volontaria. «Se possiamo fare qualcosa per contribuire ad avvicinare la nostra vittoria, perché no?», dice.

Le donne delle unità mobili sono in servizio ogni due o tre giorni e lavorano in gruppi di cinque con un mitragliere, un assistente al mitragliere, un supporto al fuoco, un autista e un comandante. L'unità di Angelina a volte passa intere notti a fare la spola tra la base e la posizione.

Nessuna differenza tra uomini e donne

Non è facile abbattere un drone. «Bisogna esercitarsi in continuazione», dice la donna. Il suo capo plotone, chiamato Calypso, tiene ogni domenica un addestramento che comprende, tra le altre cose, le abilità di tiro e di attacco.

Non c'è differenza tra volontari uomini e donne, dice: «Dal momento in cui veniamo a servire, firmiamo un contratto, non siamo più donne, siamo soldati. Abbiamo un lavoro da fare, e anche gli uomini se ne rendono conto. Non veniamo qui per stare sedute a cucinare o a fare altro».

Al contrario. Calypso dice di avere la sensazione che le donne farebbero fuori i droni a mani nude, con i bastoni. «Qualsiasi cosa per impedire che atterrino sui nostri figli, amici e familiari».

