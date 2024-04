Il capo di Stato maggiore israeliano Herzi Halevi Keystone

I risultati dell'inchiesta dell'esercito sull'uccisione dei 7 operatori umanitari a Gaza hanno mostrato «che quell'incidente non sarebbe dovuto accadere» ed è «contrario agli standard operativi».

SDA

«Coloro che hanno approvato il raid – ha continuato l'indagine presentata al capo di stato maggiore Herzi Halevi – erano convinti di colpire operativi armati di Hamas e non impiegati di World Central Kitchen (Wck)».

«L'attacco – si spiega – è un grave errore che deriva da una seria mancanza dovuta ad un'identificazione errata, a errori nelle decisioni e a un attacco contrario a standard operativi».

L'Idf (le Forze di difesa israeliane) «solleverà i responsabili».

Tra i sollevati dall'incarico, ci sono i diretti responsabili dell'attacco tra cui il comandante dell'unità di fuoco, un maggiore, un colonnello della riserva e il capo dello staff della Brigata.

Una nota di riprovazione è stata inviata anche al Comandante del Fronte sud dell'esercito. L'Idf ha poi ricostruito quanto accaduto lo scorso 1 aprile in base alle risultanze dell'indagine.

Ecco cosa sarebbe successo

«Le forze dell'ordine – è scritto – hanno identificato un uomo armato su uno dei camion degli aiuti e subito dopo un altro ancora».

Dopo che le 3 auto hanno lasciato il deposito dove erano stati scaricati gli aiuti, «uno dei comandanti ha erroneamente pensato che gli uomini armati si trovassero all'interno delle auto e che si trattasse di terroristi di Hamas. Le forze dell'ordine non hanno identificato i veicoli in questione come associati al Wck».

«A seguito di un'errata identificazione da parte delle forze dell'ordine, le forze armate – si prosegue – hanno preso di mira i tre veicoli della WCK sulla base dell'errata classificazione dell'evento e dell'errata identificazione dei veicoli come aventi a bordo agenti di Hamas, con il conseguente attacco che ha portato alla morte di sette operatori umanitari innocenti».

I risultati dell'indagine son stati già presentati ai responsabili del Wck e agli ambasciatori internazionali.

SDA