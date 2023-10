Una vasta rete di tunnel corre sotto la Striscia di Gaza. Questa è utilizzata da Hamas per rifornire la popolazione, ma anche per gli attacchi contro Israele (foto d'archivio del 2018). KEYSTONE

Hamas fa affidamento anche su una rete di tunnel sotto la Striscia di Gaza. L'esercito israeliano vuole distruggere i passaggi sotterranei, che si estendono per diverse centinaia di chilometri. E non è il suo primo tentativo.

Hai fretta? blue News riassume per te Hamas gestisce da anni un sistema di tunnel sotto la Striscia di Gaza.

Questo aiuta il gruppo terroristico nei suoi attacchi contro Israele, ma anche nel rifornire la propria popolazione.

L'esercito israeliano vuole distruggere questa rete di passaggi sotterranei di Hamas.

I tunnel rappresentano un importante vantaggio strategico per gli estremisti islamici nel caso in cui le truppe di terra israeliane invadessero Gaza. Mostra di più

Centinaia di chilometri di tunnel corrono sotto la Striscia di Gaza, fino a 40 metri sotto terra. Sono stati costruiti da Hamas e dalla Jihad islamica, attiva anche nei territori occupati. I passaggi sotterranei vanno da Gaza City a Rafah, sul confine sud-occidentale della Striscia di Gaza, descrive Jonathan Conricus, portavoce dell'esercito israeliano, alla BBC.

Ci sono due livelli, uno riservato ai civili, l'altro ad Hamas, spiega Conricus. E le forze armate israeliane hanno preso di mira il sistema di tunnel con i loro bombardamenti. «I civili non hanno accesso al livello di Hamas per proteggersi dagli attacchi aerei israeliani».

Hamas ha costruito questa rete sotterranea nel corso dei 20 anni in cui ha avuto il controllo della Striscia di Gaza, spiega Conricus. Non si tratta solo di corridoi, ma anche di bunker, fucine di armi, magazzini, nonché di vie di contrabbando e di fuga, come scrive la «NZZ». Ci sono anche tunnel che conducono sottoterra nel territorio dell'Egitto, al confine sud con la Striscia di Gaza.

Militarmente importante, ma non solo

I tunnel non servono solo a scopi militari, ma permettono anche di rompere il blocco della Striscia di Gaza che dura da anni. Attraverso i corridoi le merci destinate alla popolazione raggiungono anche la zona occupata da Israele.

I passaggi sotterranei più stretti sono così angusti che una persona passa con fatica. I più grandi sono in cemento, ventilati e percorribili con veicoli. Negli ambienti dell'esercito israeliano la rete sotto terra viene chiamata anche metropolitana di Gaza, scrive la «NZZ».

L'esercito israeliano tenta ripetutamente di distruggere i tunnel perché aiutano anche Hamas a compiere attacchi contro il proprio Paese. Ma ogni volta chi esercita il potere ha permesso che il sistema di tunnel venisse ampliato ulteriormente.