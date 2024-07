Le dichiarazioni di J.D. Vance stonano con quelle della campagna di Trump. Keystone

Battersi contro Kamala Harris invece che contro Joe Biden rende la corsa alla Casa Bianca più difficile: la scelta della vicepresidente è «stata per tutti noi un colpo improvviso».

SDA

Lo ha detto J.D. Vance nel corso di un incontro con i donatori repubblicani, secondo quanto riporta il Washington Post.

«Kamala è molto più giovane» di Biden, ha aggiunto Vance, mostrando un'opinione opposta a quella della campagna elettorale di Donald Trump che, ostentando sicurezza, da giorni ripete che nulla è cambiato e che, anzi, Harris è più facile da battere.

Nel frattempo proprio Vance subisce un duro attacco. J.D. Vance «non vede le donne alla pari. Noi democratici invece siamo per includere tutti, gli amanti dei gatti così come quelli dei cani», ha detto la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer nel corso di une evento elettorale per Kamala Harris.

Il riferimento di Whitmer è al commento di Vance sulle donne senza figli, che ha definito «gattare».

SDA