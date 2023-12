La vic presidente degli Stati Uniti Kamala Harris (foto d'archivio) Keystone

La vicepresidente Kamala Harris intraprenderà un tour nazionale per la libertà e i diritti riproduttivi a partire da gennaio 2024. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

La missione, 'Fight for Reproductive Freedoms' inizierà con un evento in Wisconsin il 22 gennaio, nel giorno del 51esimo anniversario della Roe v. Wade, la storica sentenza rovesciata a giugno del 2022 dalla Corte Suprema americana che ha di fatto cancellato il diritto all'aborto a livello nazionale.

«Gli estremisti nel nostro paese continuano a sferrare attacchi contro le libertà conquistate con fatica promuovendo le loro politiche radicali, dal divieto dell'aborto in tutti i 50 stati e la criminalizzazione dei medici, all'obbligo per le donne di viaggiare fuori dallo stato per poter ottenere le cure di cui hanno bisogno», ha dichiarato la vicepresidente Harris.

«Continuerò a lottare per le nostre libertà fondamentali riunendo attorno a questa battaglia coloro che in tutta l'America concordano sul fatto che ogni donna dovrebbe avere il diritto di prendere decisioni sul proprio corpo, non il governo».

SDA