L'esercito russo attacca su un ampio fronte e distrugge sempre più armi occidentali, mentre l'Ucraina è a corto di munizioni. Ma la guerra non è finita solo perché una battaglia è persa.

Un fermo immagine tratto da un video fornito dal servizio stampa del Ministero della Difesa russo mostra le attrezzature militari distrutte dei gruppi di sabotaggio e ricognizione dell'Ucraina al valico di frontiera vicino all'insediamento di Nekhoteevka, nella regione di Belgorod, in Russia, il 12 marzo 2024. KEYSTONE/EPA/RUSSIAN DEFENSE MINISTRY HANDOUT

Hai fretta? blue News riassume per te Le forze armate ucraine sono afflitte da carenze di personale, munizioni e equipaggiamento.

Mosca può festeggiare la distruzione di alcuni sistemi occidentali, ad esempio radar NASAMS, rampe di lancio Patriot e Leopard 2A6.

Ma c'è scompiglio sul fronte interno russo: droni e soldati dell'opposizione stanno causando il caos dietro il confine.

Nel frattempo, i servizi segreti militari di Kiev promettono una sorpresa in Crimea.

Gli esperti relativizzano il problema delle munizioni ucraine e sottolineano le elevate perdite di materiale russo.

Lo slancio russo a ovest di Avdiivka si sta attenuando. La difesa di Kiev è forte anche a ovest di Bakhmut.

Solo a ovest di Marinka e Kreminna l'esercito di Putin fa qualche passo avanti. Mostra di più

«Nel terzo anno di guerra, l'Ucraina sembra debole, impreparata e sulla difensiva», scrive Der Spiegel: la mancanza di munizioni, uomini e armi sta creando problemi a Kiev.

«Non potremo resistere a lungo in questo modo», dice un comandante di artiglieria alla rivista tedesca, che si chiede con ansia se uno sfondamento russo sia imminente.

Anche l'Economist parla con i soldati ucraini della mancanza di munizioni. Un combattente con il nome di battaglia Cartel brandisce dodici obici di progettazione sovietica.

A rare Ukrainian AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel Radar for the 🇺🇦Ukrainian NASAMS Air Defence System was destroyed by a claimed 🇷🇺Russian ZALA Lancet Loitering Munition.



2x Ukrainian NASAMS Launchers are visible next to it aswell, but Russians smartly(for once) went for the Radar pic.twitter.com/F5vqmVCNA2 — WarVehicleTracker (@WarVehicle) March 8, 2024

Il 24enne dice che sarebbe «comodo» se avesse a disposizione 150 proiettili al giorno, ma ce ne sono solo 20-30. La CNN aggiunge che la Russia produce 250.000 proiettili al mese, il triplo di quelli di artiglieria di Stati Uniti ed Europa.

What was first thought as a destroyed S-300 System near Pokrovsk turned out to be what looks like 2 Patriot launchers and a radar.



Via: @rybar_force pic.twitter.com/jMn9GaI26I — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 9, 2024

Le cattive notizie per Kiev sono completate dalla perdita di sistemi occidentali: i russi si sono fatti fotografare con un Leopard 2A6 catturato e festeggiano la distruzione di componenti Patriot e NASAMS da parte di droni.

Russian Grounds Forces are claiming to have Captured a Leopard 2A6 which was Abandoned recently by Ukrainian Forces near the Frontlines in the East.

È giunto il momento per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi militari di gettare la spugna?

Scompiglio sul fronte interno

Niente affatto. Vladimir Putin può avere riserve maggiori del suo avversario, ma le avanzate dell'esercito di Mosca al fronte si sono fermate. Allo stesso tempo, la Russia è in fiamme: si segnalano esplosioni a Kursk, Belgorod, Nizhny Novgorod, Tula e Voronezh.

Dozens of drones attacked Russia at night. An oil depot was attacked in Oryol, a severe fire broke out.



In the Nizhny Novgorod region, a drone attacked the Lukoil oil depot.



In addition, at night, explosions were reported in the Bilhorod, Voronezh, Kursk and Tula regions. The… pic.twitter.com/qm7aadQ0RK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2024

Anche a San Pietroburgo è stata incendiata una centrale elettrica, mentre un attacco a Mosca sarebbe stato respinto. Ma non sono solo i droni a prendere di mira raffinerie, depositi di carburante e fabbriche in Russia.

It is reported that the Southern CHP is on fire in St. Petersburg

Perché Mosca sta affrontando anche problemi sul campo. I soldati della Legione russa della libertà, del Corpo dei volontari russi e del Battaglione siberiano hanno apparentemente attraversato il confine nelle regioni di Belgorod e Kursk e stanno combattendo con l'esercito russo e la Guardia nazionale.

Freedom of Russia Legion, The Russian Volunteer Corps and the Siberia Batallion have entered the Kursk and Bilhorod regions in Russia. Heavy fighting is reported in the border area.



Events will be posted in this thread. pic.twitter.com/dS2ye6zpS6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2024

Le tre unità sarebbero avanzate in territorio russo in tre diversi punti dell'oblast' di Kharkiv. Secondo le loro stesse dichiarazioni, non hanno incontrato quasi nessuna resistenza e avrebbero già catturato piccoli villaggi: l'esercito di Mosca sarebbe stato colto di sorpresa.

BREAKING:



The units of Russian volunteer soldiers fighting alongside the Ukrainian Army just penetrated the Russian border in 3 locations and are engaged in heavy fighting with the Russian Army INSIDE Russia



Map via @NOELreports (always worth a follow) pic.twitter.com/zKorNKWa2A — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2024

Budanov promette una sorpresa in Crimea

E non è tutto: il servizio segreto militare ucraino promette ulteriori colpi. Secondo il suo capo Kyrylo Budanov, l'affondamento di una motovedetta russa il 5 marzo è stato solo l'inizio di un'operazione più ampia.

«Tutto questo è in preparazione di una grande operazione in Crimea», dice Budanov. «Un modo per verificare se la nostra comprensione di come entrare e uscire da lì è corretta. È anche un bene per la gente [in Crimea] che vive sotto occupazione da dieci anni».

Kyrylo Budanov promises "a serious operation in Crimea". He says a lot of people living there feel like they've been abandoned by Ukraine, but this is not the case.

Molti dei residenti si sono sentiti «dimenticati e abbandonati»: «Ci sono persone che amano l'Ucraina, ma credono di essere state tradite. Ci sono molte persone così», ritiene il 38enne, che il Cremlino vorrebbe vedere morto: dall'inizio della guerra avrebbe subito dieci tentativi di assassinio.

Canada! I adore you!!!



Canada has decided to transfer 83 thousand aircraft missiles to Ukraine. These rockets were some of the best in their time, but now Canada has replaced them with more modern ones. However, for Ukraine, these missiles are just a godsend. "Air-to - air" our… pic.twitter.com/sylxMR5V7w — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) March 10, 2024

Il problema delle munizioni è relativo

Anche Jakub Janovsky, che lavora per Bellingcat e Oryx, ritiene che la situazione in Ucraina non sia così cupa come viene dipinta.

Critica la CNN: la Russia non produce tre volte più proiettili di artiglieria dell'Occidente. L'emittente statunitense ha contato solo proiettili da 155 millimetri sul lato occidentale, mentre tutti i calibri sono stati contati sul lato opposto.

Ma le munizioni da 152 millimetri, considerate equivalenti, rappresentano solo la metà dei tre milioni di proiettili prodotti dalla Russia. Le munizioni occidentali sono anche più precise, per cui ne servono meno.

Janovsky scrive anche su X che il divario si ridurrà entro la fine del 2024: «La produzione NATO probabilmente recupererà verso la fine del 2025».

Russia is to have lost at least 2435 Tanks in Ukraine, (visually Confirmed) 21 of which are from March. The main types are still T-72s and T80s with T-80s much more significant now than at the start. The trends are not that big, but there are some increases in both

Inoltre, l'Ucraina sta sparando anche altri calibri. Infine, gli sforzi cechi per acquistare 800.000 proiettili per Kiev dall'estero sembrano dare i loro frutti. Allo stesso tempo, i depositi di armi russi si stanno svuotando: vedi il post di X e il video sopra; Putin sta costantemente esaurendo il suo equipaggiamento bellico.

Lo slancio russo a ovest di Avdiivka si sta allentando

Questo è evidente anche al fronte. Mosca si affida alla tattica dei «mille tagli» per effettuare attacchi su piccola scala su un ampio fronte al fine di trovare punti deboli.

The «Gromovik» strike drone unit of the 45th brigade is working. East direction.

Destroyed:

⁠⁠•⁠ 2 tanks

•⁠ ⁠2 AFVs

•⁠ 3 ⁠mortars

•⁠ ⁠2 field ammunition depots

•⁠ ⁠4 enemy dugouts

•⁠ ⁠3 accumulations of occupiers pic.twitter.com/ifAt5qKmkO — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) March 11, 2024

Ma, dopo la caduta di Avdiivka, il Cremlino non ha ancora trovato questo varco: l'avanzata dietro la città a ovest si è fermata, come previsto nell'ultimo rapporto sulla situazione, dopo che l'esercito russo si è avvicinato alla nuova linea di difesa ucraina (linea rossa).

A ovest di Avdiivka, le truppe ucraine si sono ritirate su una nuova linea (rossa), che il nemico non può facilmente sfondare. Google Earth/phi

Si tratta di una zona elevata e a ridosso di un fiume, facile da difendere. Dall'altra parte del fiume, le forze di Mosca attaccano attraverso zone fangose, il che ha paralizzato l'offensiva, come ammettono anche i soldati russi.

Forte difesa ucraina a ovest di Bachmut

50 chilometri più a nord, i combattimenti a ovest di Bachmut continuano senza sosta. In questo settore, l'artiglieria ucraina ha addirittura il sopravvento e sta mettendo sotto tiro le linee di rifornimento russe, che si sono concentrate nei pressi di Ivanivske, riferisce Reporting from Ukraine.

Le vie di rifornimento russe (linea blu) vicino a Bachmut sono sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina. Youtube/Reporting from Ukraine

Ivanivske è stata rasa al suolo dal fuoco dell'artiglieria e dalle bombe plananti. Ma l'esercito ucraino è riuscito a recuperare terreno nei pressi del villaggio di Bohdanivka, più a nord (area blu nella foto sopra).

La cintura di difesa di Chassiv Yar. Youtube/Reporting from Ukraine

L'obiettivo di Mosca in questo settore è conquistare Chasiv Yar, che però si trova sopraelevata dietro un canale. Le forze di Kiev hanno anche stabilito un anello di difesa e minato i campi a est della città.

Units of the 92nd Assault Brigade dropping present from Baba-Yaga drones in the Bakhmut direction.

Piccoli successi per l'esercito russo

La testa di ponte ucraina sulla riva sinistra orientale del Dnipro resiste, anche se Mosca ha recentemente riferito che il nemico è stato cacciato da lì. Kiev fa sapere che un posto di comando russo nel settore, che sarebbe stato su una nave, è stato distrutto.

KHERSON AXIS /1850 UTC 11 MAR/ Sources indicate that UKR strike fighters used French-made "Hammer' guided bombs to target a Russian HQ & Observation Post (OP) on an abandoned merchant vessel on the Dnipro River south of Kherson.

La voce secondo cui il blogger militare «13» sarebbe stato ucciso nel processo si è rivelata una bufala. Sembra inoltre discutibile che Mosca voglia collocare un posto di comando nel fiume così vicino al territorio ucraino, quando l'entroterra orientale sarebbe molto più adatto.

/1. Strike on the ship which was presumably used as Russian base/observation point. The ship ended up there as a result of a dam destruction. Left bank Kherson region.

L'esercito russo non ha fatto progressi di recente? Sì, i soldati di Putin sono avanzati a ovest di Kreminna e stanno minacciando i villaggi di Terny e Yampolivka.

#Ucraina Fronte di Kreminna: Attacco russo nella zona nord e contrattacco ucraino nella zona centrale, linee sostanzialmente immutate

L'esercito russo è avanzato anche a ovest di Marinka verso Heorhiivka.

#Ucraina Fronte di Donetsk: Filmati e gelocalizzazioni successive mostrano che l'attacco precedente era solo parte di un attacco più ampio da parte russa, che ha permesso conquista della fascia forestale.

Ma la parte ucraina avrebbe respinto l'attacco. I video dei droni della capitale confermerebbero questa affermazione, che non può ancora essere verificata.

Marinka, a Ukrainian FPV munition flies into a Russian TOS-1A, causing a catastrophic ammunition detonation.