Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato oggi all'aeroporto di Knevichi a Vladivostok, dove è stato accolto dal ministro della Difesa russo Sergey Shoigu. Keystone

Kim Jong-un è arrivato all'aeroporto di Knevichi a Vladivostok, accolto dal ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, e dove presenzierà a una «dimostrazione» militare della flotta di Mosca del Pacifico. Lo rende noto l'agenzia Tass.

Poco prima di arrivare a Vladivostok il leader nordcoreano ha fatto tappa nella regione russa di Primorye, alla stazione ferroviaria di Artyom. Qui è stato accolto dal ministro russo per le Risorse naturali Alexander Kozlov e dal governatore Oleg Kozhemyako, nonché da un gruppo di scolari figli e i nipoti degli ingegneri e dei dipendenti della centrale termica di Artemovsk.

Affascinato da tecnologia militare russa

Il leader nordcoreano «ha dichiarato di essere rimasto profondamente colpito dal ricco potenziale indipendente e dalla modernità dell'industria aeronautica russa e dai suoi continui sforzi intraprendenti per raggiungere nuovi obiettivi; ha espresso la sincera speranza che l'industria continui a svilupparsi e a raggiungere elevati tassi di crescita della produzione in futuro», si legge in un comunicato dell'agenzia statale nordcoreana (Kcna).

Kim Jong-un ha visitato ieri lo stabilimento aeronautico russo di Komsomolsk sull'Amur intitolato a Yuri Gagarin, che produce caccia Su-35 e Su-57. Secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass, il capo di stato ha assistito a un volo dimostrativo di un Su-35, ha incontrato i piloti collaudatori, si è seduto a bordo di un Su-57 e ha ascoltato descrizioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche del caccia di quinta generazione. «Ho assistito personalmente al rapido sviluppo e all'enorme potenziale della tecnologia aeronautica russa», ha scritto Kim nel libro degli ospiti onorari della fabbrica.

SDA