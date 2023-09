Il leader nordcoreano Kim Jong-un a una cerimonia di commiato al termine della sua visita a Vladivostok, in Russia Keystone

Il leader nordcoreano Kim Jong-un «ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti al presidente Vladimir Putin e alla leadership russa» per «la speciale cura e la cordiale ospitalità» riservate durante la visita di quasi una settimana nell'Estremo Oriente siberiano.

Kim Jong-un, ha anche augurato «prosperità alla Russia e benessere al suo popolo», ha riferito un dispaccio dell'agenzia ufficiale Kcna.

Il tour di Kim, iniziato martedì, ha alimentato le preoccupazioni in Occidente che Pyongyang, isolata e dotata di armi nucleari, possa fornire a Mosca armi per la sua guerra in Ucraina, ricevendo in cambio supporto tecnologico e alimentare per la sua popolazione stremata.

«La priorità numero uno sono i bilaterali con Mosca»

Durante il viaggio, il leader supremo ha ispezionato i siti legati a molti asset militari, dai razzi spaziali russi ai sottomarini, sigillando l'amicizia con il capo del Cremlino attraverso uno scambio simbolico di fucili.

Kim sta tornando a casa «dopo aver completato con successo il programma della sua visita ufficiale nella Federazione Russa», ha aggiunto la Kcna, dopo che il Nord farà dei legami bilaterali con Mosca la sua «priorità numero uno».

La Cina è attualmente l'alleato e il benefattore più importante del Paese eremita, tra legami altalenanti soprattutto per l'imprevedibilità di Kim, salito al potere a fine 2011.

Kim s'è divertito coi trichechi e i delfini

Domenica, il leader ha assistito allo spettacolo di trichechi presso l'Acquario Primorsky, il più grande della Russia, accompagnato dai suoi ufficiali, molti dei quali indossavano uniformi militari.

Le immagini trasmesse dai media statali hanno mostrato il leader sorridente e divertito. Kim ha anche «osservato i delfini bianchi e altri animali marini esibirsi in acrobazie nel delfinario e ha visitato vari settori dell'acquario».

Il leader nordcoreano ha anche elogiato la struttura per «aver guadagnato la reputazione di base di ricerca scientifica popolare» sotto la guida di Putin, ha concluso la Kcna.

SDA