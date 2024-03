Ecco perché la moglie di Trump è scomparsa dalla scena pubblica

Melania Trump appare raramente accanto al marito (qui in un'immagine d'archivio). Keystone

Donald Trump è onnipresente, ma sua moglie Melania non viene quasi mai vista in pubblico. Almeno finora. Cosa rivelano le sue scarse apparizioni negli ultimi mesi e la sua virtuale assenza?

Hai fretta? blue News riassume per te Melania Trump è stata vista raramente durante la campagna elettorale del marito Donald.

Le cose potrebbero cambiare presto: «Restate sintonizzati», dice lei, e anche il marito sottolinea: «Sarà molto attiva».

Da quando ha lasciato la Casa Bianca nel 2020, Melania Trump si è in gran parte ritirata dagli occhi del pubblico. Mostra di più

Melania Trump dice solo due parole: «Restate sintonizzati» («Stay tuned» in inglese).

È così che risponde quando le viene chiesto se intende presentarsi alle apparizioni del marito durante la campagna elettorale per le presidenziali americane. In italiano si potrebbe tradurre anche con: «Aspettate e vedrete».

La 53enne annuisce leggermente con la testa e sfoggia un sorriso che scompare pochi secondi dopo. I suoi occhi sono nascosti dietro grandi occhiali da sole neri. L'ex presidente Donald Trump le sta accanto, sorride e poi fa una dichiarazione politica.

L'ex First Lady ha fatto una breve apparizione nello Stato della Florida solo pochi giorni fa, in occasione del voto per le primarie presidenziali, che Trump ha già vinto nel suo partito.

Ma in questi giorni ogni apparizione e ogni dichiarazione di Melania, per quanto breve, viene presa in considerazione. Da quando ha lasciato la Casa Bianca non è quasi mai apparsa in pubblico, è rimasta in gran parte in silenzio e non ha quasi mai avuto un ruolo nella campagna elettorale del marito.

La donna scomparsa al suo fianco

Donald Trump è in modalità campagna elettorale da 16 mesi, ma senza sua moglie.

Quando ha annunciato la sua nuova candidatura presidenziale nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, nel novembre 2022, Melania era presente, ma solo come spettatrice. E nei molti mesi successivi non ha partecipato a nessuna delle sue principali apparizioni per la campagna né ha fatto lei stessa campagna per lui.

S'è dovuto aspettare addirittura il mese di maggio del 2023 per sentire esprimere pubblicamente il suo sostegno al marito. E solo per poco. «Ha il mio sostegno», ha dichiarato. «E non vediamo l'ora di ripristinare la speranza per il futuro e di guidare l'America con amore e forza».

Mentre la moglie del presidente democratico Joe Biden, Jill, partecipa regolarmente agli eventi organizzati dalla sua campagna di rielezione, Trump ha finora disputato la corsa per il rientro alla Casa Bianca senza la moglie.

Melania ha anche lasciato in sospeso le varie accuse storiche contro il marito lo scorso anno e non lo ha accompagnato a nessuna delle sue udienze in tribunale.

Si concentra su famiglia e amici

Negli ultimi mesi si è fatta vedere solo raramente in pubblico: ad esempio, al funerale della defunta ex First Lady Rosalynn Carter a novembre e al funerale di sua madre, Amalija Knavs, a gennaio. Occasionalmente è apparsa alle celebrazioni a Mar-a-Lago, ma sempre in disparte.

Le First Lady statunitensi sono solitamente presenti anche dopo aver lasciato la Casa Bianca, scrivendo libri e utilizzando il loro status di celebrità per progetti di beneficenza.

Melania Trump ha lanciato un'iniziativa per i giovani provenienti da famiglie adottive. Ma si è fatta conoscere soprattutto con un'attività più commerciale: la vendita di edizioni limitate di gettoni non fungibili (NFT), opere d'arte con una sorta di certificato di autenticità digitale. Tra gli oggetti offerti: una versione acquerellata dei suoi «occhi blu cobalto».

I media statunitensi hanno riferito che Melania, da quando ha lasciato Washington, si è occupata principalmente del figlio Barron, circondandosi di una ristretta cerchia di familiari, amici e del suo stilista e godendo della sua privacy. Si è però fatta notare in pubblico.

Uno spettacolo dalla coreografia sorprendente

Melania ha dato un tono straordinario con una rara apparizione a dicembre, quando ha parlato a una cerimonia di naturalizzazione nella capitale degli Stati Uniti per dare il benvenuto agli immigrati, contro i quali il marito inveisce regolarmente, come nuovi cittadini statunitensi.

Per di più, immigrati provenienti da Paesi che il marito ha denigrato come «Paesi di mer**» durante il suo mandato. Proprio a Washington, che Trump odia, e nell'edificio degli Archivi Nazionali, da cui, stando alle accuse che lo hanno portato in tribunale, l'ex presidente ha sottratto un gran numero di documenti governativi segreti.

Melania ha un legame personale con l'argomento della naturalizzazione: è originaria della Slovenia ed è diventata americana solo nel 2006 grazie, appunto, alla naturalizzazione. Il fatto però che abbia scelto di tenere una cerimonia del genere proprio in questo luogo, in considerazione della sua assenza pubblica, ha destato scalpore ed è sembrato un affronto al marito.

Una clip di campagna elettorale poco lusinghiera

L'estratto di un bizzarro video della campagna elettorale che Trump ha pubblicato sulla piattaforma Truth Social qualche settimana dopo è apparso quasi come una risposta a tono.

Melania vi è apparsa in modo poco lusinghiero. Nella clip intitolata «Dio ha creato Trump», un narratore spiegava perché il Creatore aveva mandato il repubblicano sulla terra: per salvare il mondo.

Un passaggio del video dice che Dio voleva un uomo che domasse il World Economic Forum, il WEF, poi «tornasse a casa affamato, dovesse aspettare che la First Lady pranzasse con le sue amiche» e poi cullasse le «signore», al sicuro.

Si vede inoltre uno spezzone di video di Trump e di sua moglie che camminano verso l'elicottero presidenziale durante il suo mandato: Melania inciampa sui tacchi alti mentre cammina sull'erba e Trump la sostiene con il braccio. Mostrare la propria moglie che pranza e inciampa per una pubblicità elettorale è poco gentile.

Nelle ultime settimane, a Trump è stato chiesto sempre più spesso quale ruolo avrà la moglie nel resto della campagna elettorale, se ne avrà uno. Il repubblicano ha recentemente dichiarato a Fox News: «Avrà un ruolo importante e lo ha sempre avuto».

Ha poi aggiunto: «Penso che sarà molto attiva, nel senso di essere attiva». Ha lasciato in sospeso cosa significhi.

Un matrimonio come pura relazione d'affari?

Un'ex amica e consigliera dell'ex First Lady, Stephanie Winston Wolkoff, ha dichiarato al Washington Post di essere convinta che Melania Trump continuerà a sostenere il marito.

Nessun altro scandalo, nessuna bugia o infedeltà, per quanto grande, cambierà questo stato di cose. «È stata al suo fianco e continuerà a sostenerlo perché è proprio come lui», ha dichiarato Wolkoff.

Il matrimonio della coppia è una relazione puramente d'affari. «Lei sapeva esattamente chi stava sposando e lo aveva avvertito che tutti i suoi segreti sarebbero venuti fuori se si fosse candidato alla presidenza», ha raccontato la donna.

«La gente sarebbe sorpresa di sapere quanto sono d'accordo su molte cose».

Cosa aspettarsi se Trump diventerà di nuovo presidente degli Stati Uniti Molti indizi fanno pensare che Donald Trump possa essere eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti. blue News vi mostra quali conseguenze di politica estera potrebbe avere per il mondo. 15.02.2024

dpa/dmu