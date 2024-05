La repubblicana statunitense Kristi Noem ha posizioni radicali. EPA/Michael Reynolds

Alla fine di aprile, la repubblicana statunitense Kristi Noem ha scioccato la popolazione confessando di aver sparato al suo cane. Altrettanto pungente è stato anche il suo suggerimento su come punire l'amico a quattro zampe di Joe Biden, che ha ferito diversi agenti.

twei Julian Weinberger

Hai fretta? blue News riassume per te Il pastore tedesco di Joe Biden ha spaventato diversi agenti dei servizi segreti in autunno e ha inflitto loro delle ferite da morso.

La repubblicana Kristi Noem, parlando in TV, ha chiesto conseguenze drastiche.

Di recente la stessa Noem è balzata agli onori della cronaca per aver scritto nel suo libro di aver sparato al suo cane. Mostra di più

Quando si tratta di cani, Kristi Noem non conosce pietà. Ma chi pensa che l'emergente repubblicana sia infatuata del migliore amico dell'uomo si sbaglia di grosso.

Nel suo libro «No Going Back» ha infatti descritto senza mezzi termini come anni fa ha giustiziato con un proiettile quello che ha definito un «cane non addestrabile». Così facendo, la governatrice del South Dakota è stata criticata da ogni parte.

Ma gli attacchi non sono un motivo per fare marcia indietro per la potenziale vicepresidente di Donald Trump, se verrà di nuovo eletto. La politica si è invece lanciata in un altro slogan sensazionale. Ha infatti preso di mira il presidente in carica Joe Biden o, meglio, il suo amico a quattro zampe: il pastore tedesco Commander.

Il cane ha fatto parlare di sé in autunno dopo aver morso a sangue diversi agenti dei servizi segreti. Secondo Kristi Noem, intervenuta al programma della CBS «Face The Nation», questo avrebbe dovuto avere delle conseguenze. Ha anche parlato di abbattere l'animale.

«Quante persone devono essere aggredite?»

«Il cane di Joe Biden ha attaccato 24 dipendenti dei servizi segreti», ha detto in una conversazione con Margaret Brennan. «Quante persone devono essere aggredite e ferite prima di prendere una decisione su di lui?».

Il commento sull'amico a quattro zampe di Biden si inserisce nell'atteggiamento generalmente duro di Noem nei confronti degli animali.

Non è stata solo la descrizione di come ha sparato al suo Chester, un pastore tedesco di 14 mesi, a suscitare indignazione. Una volta aveva anche raccontato senza mezzi termini di aver ucciso una capra. Il «reato» dell'animale? Essere stato «cattivo» e aver inseguito i figli di Noem.

Donald Trump punta a tornare alla Casa Bianca, con Kristi Noem al suo fianco? AP Photo/Jeff Dean

Anche un commentatore conservatore critica Noem

Dopo la pubblicazione del suo libro, la Noem è stata duramente criticata, anche all'interno dei suoi stessi ranghi. Il commentatore conservatore Tomi Lahrenco ha detto: «Sparare ai cani non fa parte della vita rurale o dell'agricoltura».

Sui social network sono stati fatti paragoni tra la politica e Crudelia de Vil, la cattiva del classico Disney «La carica dei 101».

«Non so cosa sia più stupido: il fatto che abbia ucciso il cane o che l'abbia scritto in un libro», ha dichiarato Joan Payton del German Wirehaired Pointer Club of America.

Nel frattempo Reynold Nesiba, che guida la minoranza democratica al Senato del South Dakota, ha accusato la suo avversaria di calcolo politico.

La presunta rivelazione era circolata dietro le quinte per anni. «Sapeva che si trattava di una vulnerabilità politica», ha ipotizzato Nesiba, aggiungendo che la Noem voleva solo evitare che qualcun altro usasse la storia per fomentare l'opinione pubblica contro di lei.

«Altrimenti perché avrebbe dovuto scriverne?», ha detto Nesiba.