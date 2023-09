Le caserme russe al confine settentrionale della Nato sono praticamente vuote

Alla base militare russa nel villaggio di Alakurtti, che dista circa 45 chilometri dal confine, con la Finlandia, nessun soldato, ma nuovi edifici. Google Heart

Mentre i media russi amano sbraitare che la Russia è in guerra con la Nato, il Cremlino non sembra vedere alcuna minaccia nell'alleanza: le caserme vicino alla Finlandia e alla Norvegia sono vuote.

Hai fretta? blue News riassume per te Si profila un'ulteriore mobilitazione: l'esercito russo è a corto di soldati.

Al confine con la Norvegia c'è solo un massimo del 20% delle truppe rispetto al periodo prebellico.

Anche al confine con la Finlandia non c'è quasi nessun soldato, secondo quanto riferito da Helsinki.

Secondo i funzionari militari occidentali, ciò dimostra che Mosca non ha mai percepito la Nato come una minaccia.

Tuttavia, la Russia sta costruendo nuovi edifici nelle caserme vicino alla Finlandia.

Secondo le stime statunitensi, le forze armate russe avrebbero bisogno di cinque-dieci anni per riprendersi dopo la guerra. Mostra di più

Da settimane lo spettro della mobilitazione perseguita la Russia. Un'altra ondata è attesa non solo dall'Ucraina: lo Stato Maggiore di Kiev si aspetta da 400.000 a 700.000 reclute appena arruolate. A causa di «perdite catastrofiche», la «mobilitazione di massa obbligatoria avrà luogo presto».

Secondo l'Institute for the Study of War, nonostante le smentite ufficiali, anche il Cremlino sta discutendo una misura del genere. Pure i canali Telegram prussiani riferiscono di preparativi «seri». Secondo loro, entro ottobre saranno richiamati fino a 175.000 riservisti e altri 130.000 soldati saranno arruolati entro novembre.

Resta da vedere se questo sia vero: il fatto è che la forza lavoro dell'esercito russo è troppo scarsa. Questo è evidente da un lato nei pressi di Bachmut o nel sud dell'Ucraina, ma anche sul fronte interno: le caserme al confine settentrionale della Nato sono state sistematicamente svuotate.

La Norvegia, che ha un confine con la Russia lungo poco meno di 200 chilometri, registra solo l'ombra della forza di un tempo: «Ci sono forse il 20% o meno delle forze sul nostro confine rispetto a prima del 24 febbraio 2022», spiega il generale Eirik Kristoffersen.

«La Russia sa che la Nato non è una minaccia»

Secondo il generale, questo dimostra che Vladimir Putin sa «molto bene» che la Nato non è una minaccia per il suo Paese. «Se pensasse che stiamo minacciando la Russia, non avrebbe ritirato le sue truppe per la guerra in Ucraina».

Notizie simili arrivano dalla Finlandia: Helsinki, che ha esteso il confine della Nato con la Russia di ben 1.340 chilometri quando è entrata a farne parte in aprile, si aspettava in realtà che Mosca spostasse più uomini, come ha ammesso il ministro degli Esteri Elina Valtonen al Financial Times. Ma: «Va detto che il nostro confine è abbastanza vuoto durante la guerra».

Il 41enne trae la stessa conclusione del generale norvegese Kristoffersen: «Se [la Nato] fosse una minaccia, di certo non avrebbe ritirato le sue truppe». Stesso suono di campane dall'ammiraglio della Nato Rob Bauer: «La Russia sa che la Nato non è una minaccia perché non abbiamo intenzione di attaccare», spiega l'olandese. «Altrimenti avrebbero reagito in modo molto diverso all'adesione della Finlandia».

L'esercito di Putin ha bisogno di 5-10 anni per riprendersi

Tuttavia questo non dovrebbe significare che le cose non saranno diverse in futuro: come riporta il quotidiano finlandese «Yle», la base militare di Alakurtti a Murmansk, che dista circa 45 chilometri dal confine, è in fase di ampliamento. Tre nuovi edifici sono stati costruiti, come mostrano le immagini satellitari. È stata estesa anche la base di Petrozavodsk in Carelia, a 175 chilometri dal confine.

Tuttavia, bisogna dubitare che la Russia possa tornare rapidamente ad essere una minaccia per la NATO dopo la guerra. Non ci sono cifre affidabili sulle perdite russe. Un'indicazione: il Ministero del Lavoro russo avrebbe richiesto 230.000 certificati per i parenti dei soldati deceduti.

Oltre ai caduti, molti russi sono stati feriti o sono tornati con disturbi da stress post-traumatico, aggiunge la RAND Corporation: il think tank californiano avverte di una «crisi del personale». A maggio, la commissione del Senato degli Stati Uniti che controlla le forze armate ha dichiarato che la forza militare della Russia è «in gran parte scomparsa».

Per recuperare le perdite di uomini e materiali ci vorrà tempo, ha previsto il tenente generale Scott Berrier: «Le stime vanno dai cinque ai dieci anni – a seconda di come le sanzioni colpiscono [i russi] e della loro capacità di riequipaggiare le loro forze con la tecnologia». Per le forze offensive, il processo è ancora più lungo, ma gli americani possono dare il via libera.