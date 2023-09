I video mostrano la reale efficacia degli attacchi ucraini in Crimea

Fumo dal sito meridionale del cantiere navale di Sebastopoli, bombardato dagli ucraini. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

La portata dell'attacco in Crimea: i video mostrano non solo la distruzione dei bacini di carenaggio di Sebastopoli, ma anche battaglie tra motovedette e droni navali ucraini.

Hai fretta? blue News riassume per te Sono stati resi pubblici nuovi video e dettagli degli attacchi dei droni in Crimea del 13 e 14 settembre.

Un filmato mostra come il 13 settembre i droni navali ucraini e due motovedette russe abbiano ingaggiato un combattimento. Le versioni divergono su come sia andata a finire.

Il 14 settembre sono stati necessari undici droni per distruggere una stazione radar e accecare la difesa aerea.

Il luogo in cui cercare la difesa aerea era già stato reso noto un anno fa da un turista sui social media.

I russi hanno sgomberato Avdiivka, a sud di Bachmut. Si dice che la zona sia un «tritacarne» per le truppe di Putin.

Si combatte pesantemente nelle aree di Donetsk e Zaporizhzhya, ma i guadagni sul terreno sono pochi.

L'oltraggioso doppio attacco ucraino alla Crimea del 13 e 14 settembre ha delle ripercussioni. Vengono alla luce nuovi dettagli e vengono confermate vecchie ipotesi.

La domanda cruciale è se la nave da sbarco russa e il sottomarino siano stati davvero distrutti durante l'attacco missilistico a Sebastopoli o solo danneggiati. Nuovi video e immagini fanno chiarezza: sia la nave da sbarco di Minsk...

💥💥💥 🇺🇦 Telegram says this “is” (read: “was”) the 🇷🇺 ship Minsk after the successful 🇺🇦 missile strike on 🇷🇺-occupied Crimea earlier this week. pic.twitter.com/XwbfRuHV2t — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 14, 2023

... che il sommergibile Rostov-sul-Don sono stati gravemente colpiti.

Damage from Ukraine’s strike on a drydock in Sevastopol used by the Russian Navy is visible in new high resolution imagery of Crimea. pic.twitter.com/qHUNCNtdXS — Brady Africk (@bradyafr) September 14, 2023

Ma forse si può ancora recuperare qualcosa? Mark Hertling, ex tenente generale dell'Esercito statunitense, scrive di non essere un esperto di marina, ma sembra che le navi siano gravemente danneggiate in aree importanti. «Io sono un esperto navale», risponde James Stavridis, ex ammiraglio della Marina statunitense. «E ha assolutamente ragione».

I am a naval expert, General, and you are entirely correct. I will send you my Russian tank damage analysis soon. https://t.co/W8hJ3QSwSt — Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) September 14, 2023

Nel frattempo, è stata confermata anche la notizia secondo cui i droni navali ucraini avrebbero attaccato le motovedette russe. Tuttavia, il fatto che una di esse sia stata affondata non sembra corrispondere ai fatti.

Un video mostra l'attacco di un drone navale

Le stesse forze armate ucraine hanno diffuso un video che mostra l'attacco a un'imbarcazione della classe Vasily Bykov. Sembra che siano in azione diversi droni navali, come si può vedere dal fatto che il cannone a prua spara in una direzione diversa.

Due motovedette russe sono possibili obiettivi: la Vasily Bykov e la Sergei Kotov avrebbero scortato delle petroliere. Sono state messe in servizio solo nel 2018 e nel 2022. Mosca afferma che la Sergei Kotov è stata attaccata da cinque droni, ma che sono stati tutti distrutti. Kiev, invece, sostiene di aver danneggiato due imbarcazioni.

🛸/6. Better look at one of the downed UAVs that was used in attack on Russian air defense systems near Yevpatoriya, Crimea. pic.twitter.com/78cwOJJAjz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 14, 2023

Ci sono anche notizie sull'attacco alle postazioni di difesa aerea russa del 14 settembre: secondo le forze armate ucraine, inizialmente hanno lanciato undici droni per eliminare una stazione radar nemica.

NO PLACE TO HIDE: A precise series of UKR strikes have reduced Russian situational awareness in the W Black Sea. Following last night’s attack on Sevastopol, UKR reports that its naval drones have carried out an attack on a pair of project 22160 missile corvettes.… pic.twitter.com/gcUNwJXSag — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 14, 2023

Attacco mirato ai sistemi radar e di difesa aerea

Secondo quanto riferito, Kiev sa dove cercare le rampe di lancio degli S-400 grazie alle istantanee turistiche sui social media che hanno rivelato le posizioni un anno fa. L'attacco con i missili Neptune è stato probabilmente condotto da vicino al mare per ridurre al minimo il tempo di preavviso.

Sembra che da settimane le forze di Kiev stiano sistematicamente cercando di individuare e limitare le capacità radar e di difesa aerea in Crimea. Questo probabilmente per consentire ulteriori attacchi nell'entroterra della penisola.

Ukraine destroys the air defense shield over Crimea



Today's destruction of the S-400 in Yevpatoriya, Crimea with kamikaze UAVs & Neptune cruise missiles was already the second such successful operation in recent days.



On August 23, Russian S-400 air defence system & 48Ya6-K1… pic.twitter.com/AGrGQZx3fz — Clash Report (@clashreport) September 14, 2023

Sul fronte, non è cambiato quasi nulla dall'ultimo rapporto sulla situazione, che abbiamo pubblicato mercoledì. Il che non significa che non ci siano combattimenti. Al contrario: a sud di Bachmut, l'Esercito russo subisce pesanti perdite mentre l'artiglieria ucraina distrugge gli edifici di Klishchiivka, dove si sono mossi piccoli gruppi di fanteria nemica. Avdiivka è stata sgomberata dai russi.

This is liberated Andriivka, or what is left of it... pic.twitter.com/ud31eX61hC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2023

Un «tritacarne» nel sud di Bachmut

«Sembra che l'Esercito russo stia cercando - ad ogni costo - di mantenere una presenza nel nord di Klishchivka, anche se le forze russe stanno pagando un prezzo elevato per rimanere in un terreno esposto», riassume Military Lab. La foresta a ovest dell'insediamento, che l'Ucraina detiene, è elevata.

In giallo: la foresta sopraelevata a ovest di Klishchijwka rende evidente l'impossibilità per il Cremlino di riconquistare parte del villaggio per il momento. La massicciata della ferrovia corre a est di Andriivka e Klishchiivka. YouTube/Military Lab

L'esercito di Kiev non sembra avere fretta di avanzare ulteriormente, ma sta sfruttando la situazione per trasformare Klishchiyvka in un «tritacarne», afferma Military Lab.

Inoltre, la linea russa più vicina al raccordo ferroviario a est è difficile da prendere per la fanteria: l'alto terrapieno della ferrovia è stato perforato per proteggere i soldati russi dal fuoco dell'artiglieria e serve da copertura, passaggio e rifugio.

A nord dell'aeroporto di Donetsk si vede Optyne, che è stata recentemente liberata. Avdiivka si trova a nord e anche Marjinka (in basso a sinistra) è sotto attacco. DeepStateMap

Mosca sta contrattaccando anche a Donetsk, dopo che il nemico è riuscito a liberare Optyne. Finora le forze ucraine sembrano resistere agli attacchi ad Avdiivka e Marjinka. I combattimenti rimangono accaniti nel sud del campo di battaglia, vicino a Robotyne, dove le forze di Kiev stanno guadagnando poco terreno.

«Il nemico si sta preparando da tempo»

Le forze ucraine continuano ad attaccare Novoprokopivka e Vrbov, mentre il nemico ha tentato di avanzare da Kopani verso il fianco dell'esercito di Kiev da ovest. Tuttavia, secondo quanto riferito, l'attacco è stato respinto. A est, un'avanzata da Luhwiske a Bilohirja è fallita.

ORIKHIV AXIS /1315 UTC 14 SEP/ UKR drives back Russian attacks N of Konka River and Verbove: Russian losses heavy. A RU attack at Novodanylivka was also broken up and driven back. pic.twitter.com/ugCbp9faxa — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 14, 2023

«Il nemico si sta preparando da tempo», scrive il soldato ucraino Olexandr Solonko a proposito della battaglia nel sud del suo Paese. I soldati nemici si nascondono in quasi tutti i filari di alberi, mentre le strade di accesso vengono regolarmente prese di mira.

US-supplied M2A2 ODS-SA Bradley IFV in Ukrainian service with the 47th Mechanized Brigade, seen here moving at sunset in Zaporizhia Oblast. pic.twitter.com/7ZAsfSrVUG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 15, 2023

«Non stiamo parlando solo di trincee», scrive l'ucraino. «C'è un intero sistema di trincee e a volte di gallerie sotterranee». Le mine hanno fornito un'ulteriore protezione. Chi si lamenta che la controffensiva procede troppo lentamente non capisce che queste posizioni difensive devono essere superate.

I carri armati Leopard 2 in azione soprattutto di notte

Nel sud del Paese sono in azione anche molte armi occidentali: per ridurre al minimo le perdite, i Leopard 2 evitano la luce del giorno. «Operiamo principalmente di notte e al crepuscolo», rivela Jurii della 47a Brigata meccanizzata a «Business Insider». È in questi momenti che il carro armato tedesco è più efficace, «proprio come un gatto».

🎥Tankers of Ukrainian 3rd Assault Brigade working day and night in are of #Bakhmut, supporting the infantry wherever necessary. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/ywzYMD4FNS — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) August 30, 2023

Anche la parte russa descrive il Leopard 2A6 come il «miglior carro armato d'Europa», particolarmente impressionante per il suo buon equipaggiamento per la visione notturna. La maggiore debolezza, sostiene Mosca, è la corazza laterale e superiore. Nonostante questa analisi, i soldati ucraini affermano che le possibilità di sopravvivenza nel Leopard 2 sono molto alte.