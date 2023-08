Il figlio del presidente americano Hunter Biden Keystone

I legali di Hunter Biden misero in guardia il Dipartimento di Giustizia alla fine del 2022: se il figlio di Joe Biden fosse stato incriminato, il presidente statunitense sarebbe stato chiamato sul banco dei testimoni.

L'avvertimento era contenuto in un fitto scambio di email e documenti fra i legali di Hunter Biden e i pubblici ministeri che si stavano occupando del suo caso, mostrando perché il patteggiamento raggiunto è crollato.

Una circostanza che alimenta il rischio che Hunter possa essere processato proprio nel mezzo della campagna elettorale.

Il patteggiamento raggiunto al termine di un'indagine quinquennale condotta dal procuratore David Weiss, nominato da Donald Trump, prevedeva che Hunter Biden si dichiarasse colpevole di non aver pagato le tasse nel 2017 e nel 2018.

L'intesa è crollata in tribunale quando il giudice, con poche semplici domande, ha messo in dubbio alcuni punti dell'accordo, puntualizzando che non garantiva l'immunità al figlio del presidente per le altre inchieste in cui è coinvolto, fra le quali il possesso di un'arma nonostante l'abuso di alcol e droghe.

SDA