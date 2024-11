Due supporter di Kamala Harris visibilmente abbattute dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Keystone

Kamala Harris parlerà ai suoi supporter nel pomeriggio ora americana. Lo riferiscono tre persone dello staff della vice presidente a Nbc news senza precisare un orario.

SDA

La democratica interverrà alla Howard University di Washington dove ieri si sarebbe dovuto celebrare il party per la vittoria.

Intanto, con il figlio X AE A-12 sulle spalle, Elon Musk ha rubato la scena al party della vittoria di Donald Trump a Mar-a-Lago per poi scatenarsi sulla sua piattaforma di microblogging X.

«Let that sink in» (prenditi un momento per capirlo) è il gioco di parole di uno degli ultimi messaggi accostato a una foto che lo vede portare un vero lavandino (sink) nello Studio Ovale. Musk aveva usato la stessa immagine quando era entrato al quartier generale di Silicon Valley dopo l'acquisizione di Twitter.

Il miliardario di Tesla e Space X ha poi condiviso un altro post in cui, accanto a una foto di lui e Trump in fitte conversazioni a Mar-a-Lago, lo si definisce «Cto degli Stati Uniti», vale a dire Chief Technology Officer degli Usa.

Non è chiaro ancora se e quale ruolo formale avrà Musk in una futura amministrazione Trump. Il presidente-eletto ha detto che lo vorrebbe come «segretario ai tagli di spesa» ma non membro del «cabinet», il gruppo di ministri che fanno parte dell'esecutivo col compito di consigliare il presidente.

SDA