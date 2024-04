Il vice ministro della Difesa russo Timur Ivanov (foto d'archivio) Keystone

Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato per tradimento, non per corruzione. Lo rivela il media indipendente russo 'iStories' che cita due fonti vicine all'Fsb (Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa).

SDA

«La motivazione della tangente è per il pubblico. Finora non vogliono parlare pubblicamente di tradimento: è un grande scandalo», afferma una delle fonti. «Nessuno lo avrebbe arrestato per corruzione. Tutti lì lo sapevano da molto tempo. Putin ha dato l'ordine dopo essersi convinto che si trattava proprio di tradimento», dice un'altra fonte.

Il legale di Ivanov nega tuttavia che l'accusa sia quella di tradimento, come riportano le agenzie russe.

Secondo iStories, le forze dell'ordine russe sono in possesso da molti anni di materiale compromettente su Ivanov. Un investigatore del comitato investigativo ne parlò nel 2017 al caporedattore del sito web russo indipendente iStories, riporta il sito web. Tuttavia allora il ministro della Difesa Shoigu difese Ivanov.

SDA