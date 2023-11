Sfilza di elezioni e votazioni in tutto il Paese, fra cui quella del governatore del Kentucky, dove l'uscente Andy Beshear vuole difendere la poltrona. Keystone

Mini Super Tuesday oggi negli Usa, dove milioni di elettori votano in quasi 40 Stati per eleggere governatori, assemblee statali, sindaci e decidere su questioni come l'aborto, che ha spinto i dem nelle elezioni di Midterm.

Si tratta di un primo test, ad un anno dalle elezioni per la Casa Bianca e il rinnovo del Congresso, per capire come tira il vento per i due partiti ma anche per Joe Biden e il frontrunner repubblicano Donald Trump, che in un recente sondaggio lo supera in cinque su sei Stati 'battleground'.

I banchi di prova più interessanti saranno le elezioni per il governatore del Kentucky e del Mississippi, per l'assemblea della Virginia e del New Jersey e per la protezione costituzionale dell'aborto in Ohio.

In Virginia, i dem puntano a mantenere o allargare la loro maggioranza al Senato (22 a 18) e a vincere alla Camera, controllata ora dai repubblicani (52 a 48).

Nelle urne qui è in gioco anche l'aborto: la Virginia è l'unico Stato del sud che non ha imposto ulteriori limiti da quando la Corte Suprema ha annullato la storica sentenza Roe v Wade lo scorso anno, ma i repubblicani si sono impegnati ad approvare un divieto alle 15 settimane di gravidanza se vinceranno, col sostegno del governatore repubblicano Glenn Youngkin, che in caso di exploit potrebbe anche scendere in campo last-minute per la Casa Bianca.

Varie sfide tra repubblicani e democratici

In New Jersey i repubblicani sperano di conquistare il controllo di entrambe le camere dopo aver eroso consensi in una storica roccaforte dem.

In Kentucky, il governatore democratico Andy Beshear mira alla riconferma contro l'attorney general repubblicano afroamericano Daniel Cameron, che ha l'endorsement di Trump.

In Mississippi invece è il governatore repubblicano Tate Reeves che punta al bis: a sfidarlo è il dem Brandon Presley, ex sindaco di una piccola città e cugino di secondo grado del cantante Elvis Presley.

In Ohio gli elettori dovranno decidere se sancire il diritto all'aborto nella costituzione dello Stato, una mossa che minerebbe il limite di sei settimane della legge firmata dal governatore repubblicano Mike DeWine. Un altro quesito sarà sulla legalizzazione della marijuana per uso ricreativo.

Si decide sul nuovo sindaco di Filadelfia e Houston

Si vota anche per il nuovo sindaco di Filadelfia (sfida tra la dem Cherelle Parker e il repubblicano David Oh) e Houston (duello tutto tra candidati dem).

Una brutta serata per i democratici potrebbe pesare ancora di più sulla campagna di Biden, il cui indice di gradimento si attesta ad appena il 37% in un sondaggio Gallup della scorsa settimana.

SDA