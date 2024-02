Il presidente russo Vladimir Putin non può perdere la guerra in Ucraina.

Lo ha detto – riportano i media statunitensi – Elon Musk nel corso di un evento virtuale sulla sua rete sociale X insieme ad alcuni senatori repubblicani e all'ex candidato conservatore alla Casa Bianca Vivek Ramaswamy, tutti contrari al piano del Senato per concedere aiuti all'Ucraina.

Anche Musk si è detto contrario al provvedimento per gli aiuti a Kiev: «Queste spese non aiutano l'Ucraina. Prolungare la guerra non aiuta l'Ucraina», ha detto Musk.

